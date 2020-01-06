ضبط 11 ألف عبوة تبغ ممضوغ في بركاء

بركاء - الرؤية

تمكَّنتْ إدارة حماية المستهلك في بركاء، وبالتعاون مع ادعاء عام ومركز شرطة بركاء، من ضبط 11225 من التبغ الممضوغ غير المدخَّن.

وبتكثيف الرقابة من قبل مأموري الضبط القضائي على أماكن تجمُّع العمالة الوافدة المشتبه في قيامهم بتداول وتوزيع التبغ الممضوغ غير المدخن، وبعد التأكد ومعرفة الباعة وأماكن إخفائهم للبضاعة، تمَّ التنسيق مع الادعاء العام لأخذ إذن التفتيش وفق ما هو محدد قانونا، وتمت مداهمة عدة مواقع، وإلقاء القبض على المخالفين وضبط الكميات من التبغ الممضوغ غير المدخن، والذي يعد مخالفاً للقرار رقم (256/2015) المعدل بالقرار رقم (301/2016) بحظر تداول التبغ الممضوغ (غير المدخن) بأي شكل وتحت أي مسمى، وقد تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وقال أحمد بن صالح الزدجالي مدير إدارة بركاء، إنَّ تداول التبغ الممضوغ غير المدخن أصبح ظاهرة ملحوظة؛ إذ لا تمر أيام معدودة إلا ويتم ضبط كميات منها، مشدداً على أن الإدارة لن تتوانى عن ملاحقة المخالفين وإحالتهم إلى الادعاء العام.