"جيتي" تستعرض جديد منتجاتها في تجمع دولي بالفلبين

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ "جيتي" اجتماعًا دوليًّا لأعضاء فريقها وشركائها في الفلبين، وحضر الأعضاء من 3 قارات؛ هي: آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وعُقد الاجتماع في كلارك بالفلبين، وتضمَّن فعاليات للتعلم والقيادة والتواصل. وزودت الأنشطة المخطط لها الضيوف بتجربة جيتي التجارية، وكان موضوعها "استمتع بالقيادة".

وتضمَّنت الأنشطة الرئيسية لعطلة نهاية الأسبوع الطويلة: اجتماع الموزعين الدوليين من مختلف المناطق في "تجمع عائلة جيتي" للاطلاع على العروض التقديمية لتوفير رؤية واضحة فيما يتعلق بمنتج جيتي واتجاه العلامة التجارية، وتم تقديم إعلانات جديدة ومقاطع فيديو للعلامة التجارية والمنتج، لإبراز خطة جيتي للمنتج والخدمة والمعلومات.. وحضر الشركاء حدث "اركب وتولّى القيادة" ليشعروا بالسيطرة والانسيابية المميزة لجيتي سبورت إس 1".

وانضمَّ الشركاء الدوليون وأعضاء الفريق إلى جانب ممثلين عن عينت للسيارات إلى الوكلاء المحليين لإطلاق إطارات سيارات الركاب من جيتي، متبوعة بحفل عشاء وترفيه كامل. وبعد عرض تقديمي للمدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في جيتي للإطارات الدولية، كريس بلور، تم عرض شريط فيديو للجميع لأبرز أحداث اليوم.

واستقبلَ الضيوف تجربة العلامة التجارية الرائعة بشكل جيد، وقطع بعضهم مسافة طويلة للحضور. وقال بلور: كان الحدث الناجح بشكل كبير فرصة عظيمة لتبادل أفضل الممارسات ونمو الأعمال والتوجه الإستراتيجي المستقبلي لإدارة منتجاتنا والعلامات التجارية. وتمَّ تحقيق هذه الموضوعات المهمة من خلال الكثير من المرح والصداقة الحميمة والشبكات التي تعمل على تنشيط شركائنا وفريقنا للعام 2020 وما بعده.

وقال متحدث باسم عينت للسيارات: كانت إطارات جيتي دائمًا في طليعة الابتكار في التكنولوجيا. وساعدت المشاركة في رياضة السيارات لأكثر من عشر سنوات شركة جيتي على تطوير التكنولوجيا وإنشاء المزيد من منتجات الإطارات الموثوقة للعملاء؛ مما يُشكل تحديًا دائمًا لأقسى ظروف القيادة. بتنظيم فريق دولي ليحقق هذه الأهداف، لا يعزز صورة العلامة التجارية فحسب، بل يُعمِّق الرابطة بين أعضاء الفريق على نطاق عالمي؛ مما يؤدي بدوره لزيادة الإنتاجية. وتتوافر إطارات جيتي في عينت للسيارات والوكلاء المعتمدين في جميع أنحاء البلاد. وتسعى عينت إلى جلب العلامات التجارية المشهورة إلى السلطنة، لتوفر القيمة والجودة لعملاء التجزئة والشركات.