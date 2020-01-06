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زيارة ميدانية إلى "أطياب للصناعات الغذائية" ضمن برنامج "يوم في مصنع"

الإثنين 06 يناير 2020 07:27 م بتوقيت مسقط

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المهندس سامي الساحب
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المهندس سعيد الشبلي_1

 

 

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ وزارة التجارة والصناعة، أمس، "برنامج يوم في مصنع"، بالتعاون مع مصنع أطياب للصناعات الغذائية، وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات والشركات الصناعية، ضمن فعاليات أسبوع الصناعة العمانية، الذي سيُقام خلال الفترة 6-11 فبراير 2020م؛ تخليدا لذكرى الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى منطقة الرسيل الصناعية عام 1991م.

ويهدفُ البرنامج إلى تسليط الضوء على الشركات الصناعية الناجحة لتقديم تجربتها للشركات الصناعية الأخرى للاستفادة من خبراتها في بعض المجالات، واستهدف مصنع أطياب للصناعات الغذائية لتميزه في سلامة وجودة الغذاء. وتعدُّ الزيارة استكمالا للبرنامج الذي بدأ في عدد من المصانع العمانية؛ حيث بدأ البرنامج بشركة أريج للزيوت النباتية ومشتاقاتها في مجال التصدير والابتكار، ثم في مجال الجودة بشركة الكابلات العمانية، والشركة العمانية للألياف البصرية باعتبارها شركة رائدة في مجال التعمين، وسيتواصل البرنامج في عدد من محافظات السلطنة خلال الفترة المقبلة.

وألقى المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، كلمة خلال البرنامج؛ أوضح من خلالها أنَّ الوزارة أطلقت برنامج "يوم في مصنع" لزيارة المصانع العمانية التي حققت نجاحا في مختلف مجالات المشروعات الصناعية، وبدأ تنفيذ البرنامج بداية العام 2017م، وتم تنظيم زيارات سابقة إلى بعض المشروعات الصناعية المتميزة والتي كان لها دور ريادي في دعم عجلة التنمية الصناعية؛ حيث يجري استعراض تجربة المنشأة الصناعية بحضور ممثلي عدد من المنشآت الصناعية للاستفادة من التجربة الناجحة.

وتضمَّن البرنامج إلقاء كلمة المهندس سعيد الشبلي مدير عام مساعد مركز سلامة وجودة الغذاء، وكذلك كلمة الدكتور محمد نصار مدير عام شركة أطياب للصناعات الغذائية، واستعرضت شركة أطياب الاشتراطات الفنية والتكنولوجية وسلامة الغذاء المعمول بها في المصنع، ودورها في مجالات الصحة والسلامة، كما استعرضتْ شركة برزمان تجربتها في ضبط جودة المياه، وركزت شركة أريج في عرضها على ضبط جودة الزيوت والدهون.. واشتمل البرنامج على زيارة ميدانية للمصنع، ليتعرَّف المشاركون على عمليات الفحص وضبط الجودة، والتأكد من جودة المنتج، وكذلك خط إنتاج المصنع.

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