الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

"تعليمية البريمي" تستعد لحفل "يوم المعلم" بتقييم المبادرات التربوية

الإثنين 06 يناير 2020 06:36 م بتوقيت مسقط

PHOTO-2020-01-05-21-53-05
الدكتورة فتحية السدية1

 

البريمي- سيف المعمري:

شددت الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان، السدية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، في اجتماعها برؤساء لجان تقييم المبادرات التربوية لحفل يوم المعلم، على أهمية تحرّي الدقة والأمانة العلمية، في التعامل مع جميع المبادرات المشاركة.

واستعراض الاجتماع مبادرات المدارس الحكومية الخمس المشاركة، بالإضافة إلى مبادرة مدرسة صعراء الخاصة، حيث قدمت 18 مبادرة في محور الرعاية الطلابية، و16 مبادرة في محور الأداء اللغوي، و19 مبادرة في محور المشاريع العلمية والتقنية، و3 مبادرات في محور المجتمعات المهنية، وجاءت إحدى تلك المبادرات بتوأمة مع تعليمية محافظة الظاهرة، وسيتم لاحقا مناقشة آلية تكريم المعلمين.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أبريل 2019

"تعليمية البريمي" تكرم المجيدين وأصحاب المبادرات التربوية

المزيد

20 أبريل 2019

تكريم (15) من المبادرات التربوية المُجيدة في احتفال "التربية" السنوي بيوم المعلم

المزيد

17 أبريل 2019

اليوم .."التربية" تحتفل بيوم المعلم وتكريم المبادرات التربوية الفائزة

المزيد

26 فبراير 2017

تعليمية الظاهرة تكرم الأسرة التربوية في يوم المعلم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

المحليات - أخبار

الخميس القادم .. إجازة رسمية لتشكيلات شرطة عمان السلطانية

المحليات - شرطة

بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

الاقتصاد - محلي

أمطار غزيرة على مسندم.. وتوقعات بامتدادها لسواحل بحر عمان وجبال الحجر

المحليات - أخبار

قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة