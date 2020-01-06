"تعليمية البريمي" تستعد لحفل "يوم المعلم" بتقييم المبادرات التربوية

البريمي- سيف المعمري:

شددت الدكتورة فتحية بنت خلفان بن سليمان، السدية المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي، في اجتماعها برؤساء لجان تقييم المبادرات التربوية لحفل يوم المعلم، على أهمية تحرّي الدقة والأمانة العلمية، في التعامل مع جميع المبادرات المشاركة.

واستعراض الاجتماع مبادرات المدارس الحكومية الخمس المشاركة، بالإضافة إلى مبادرة مدرسة صعراء الخاصة، حيث قدمت 18 مبادرة في محور الرعاية الطلابية، و16 مبادرة في محور الأداء اللغوي، و19 مبادرة في محور المشاريع العلمية والتقنية، و3 مبادرات في محور المجتمعات المهنية، وجاءت إحدى تلك المبادرات بتوأمة مع تعليمية محافظة الظاهرة، وسيتم لاحقا مناقشة آلية تكريم المعلمين.