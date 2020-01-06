"فلج العراقي" بعبري يعود للجريان بعد انقطاع 10 سنوات

عبري – ناصر العبري

أبدى أهالي بلد العراقي، بولاية عبري، سعادتهم بعد عودة المياه للجريان في "فلج العراقي" بعد انقطاع دام لسنين وأخذت الحياة تشق طريقها من جديد إلى الضواحي والمزارع.

وقال الشيخ سالم بن سليمان العبري "أهالي بلدة العراقي تمنوا أن يمن الله عليهم بجريان فلج البلدة الداوودي العريق بعد انقطاع دام لأكثر من عقد من الزمان، تحوّلت بفعله الكثير من ضواحي النخيل إلى أراضٍ جرداء بعد أن كانت بساتين".

وأضاف العبري: "كان للسواعد المخلصة لشباب البلدة الدور الأكبر والمباشر في تمهيد مجاري الفلج ابتداءً من أمه ووصولاً إلى المصب الأخير باتجاه البساتين؛ حيث عملوا ليل نهار بلا كلل ولا ملل".

وتابع: "لا شكَّ أنَّ السرور الكبير الذي غمر الأهالي قد رافقه أملٌ أكبر بأن يروْا بلدتهم وقد عادت إشراقتها الخضراء من جديد ليهنوا بجمالها وليقوموا بدورهم في زراعة المحاصيل واستخراج خيرات الأرض الطيبة".