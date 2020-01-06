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لجنة "استقطاب الطلاب الدوليين" تناقش خططها مع "السياحة" وسوق المال

الإثنين 06 يناير 2020 06:32 م بتوقيت مسقط

لجنة "استقطاب الطلاب الدوليين" تناقش خططها مع "السياحة" وسوق المال

مسقط - الرؤية

عَقَد الفريقُ المكلف بمتابعة توصيات ورشة الطلاب الدوليين بوزارة التعليم العالي، عددًا من اللقاءات تضمنت لقاءً مع وزارة السياحة والهيئة العامة لسوق المال؛ في إطار السعي الدؤوب من الوزارة لجعل السلطنة واجهة جاذبة للدراسة لما تتمتع به من مقومات تعليمية عالية.

وناقش الفريق مع دائرة الترويج السياحي الاستفادة من المطوية التعريفية التي تحمل عنوان "عشر نقاط تشجعك للدراسة في عُمان" في مختلف النشرات السياحية.

وتتناول المطوية مجموعة من المميزات التي تزخر بها السلطنة؛ مثل: تنوع المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية، وتوفر الأمن مع حضارة عريقة ممتدة تزخر بها عُمان، إضافة لمقومات سياحية وخدمات متكاملة تنتشر مع توزع مؤسسات التعليم العالي في مختلف ربوع السلطنة، كما تم أيضا مناقشة الاستفادة من المكاتب السياحية للترويج لهذه المقومات.

ويعمل الفريق يعمل على التجهيز للمشاركة في معرض إكسبو دبي 2020، وتقديم السلطنة كوجهة جاذبة للطلاب الدوليين؛ لما سيمثله ذلك من انفتاح على العالم وبناء متين لقطاع التعليم العالي واقتصاد المعرفة.

ويُمثل الطلاب الدوليون دخلا ماليا مهما في الاقتصاديات الكبرى، ولهم مساهمة كبيرة في توفير فرص العمل، وتحريك قطاعات مهمة في الاقتصاد الوطني للدول المستقطبة لهؤلاء الطلاب.

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