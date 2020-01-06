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24 يناير الجاري.. انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد

الإثنين 06 يناير 2020 06:31 م بتوقيت مسقط

24 يناير الجاري.. انطلاق فعاليات المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد

مسقط - العمانية

يفتتح معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة، فعاليات المؤتمر الخليجي الأول لاضطراب طيف التوحد، والذي ينطلقُ خلال الفترة 24-26 من شهر يناير الجاري، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع جامعة السلطان قابوس، ووزارة التنمية الاجتماعية، ومكتب اليونيسف، ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

ويهدفُ المؤتمر إلى تدريب كوادر الرعاية الصحية على أحدث طرق التشخيص والتقييم والتدخل، بناءً على براهين علميّة ورفع وعي الآباء ومقدمي الرعاية الصحيّة بالممارسات الواجب تطبيقها مع حالات التوحد.

من جانبها، قالت الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمريّة طبيبة استشارية أولى رئيسة اللجان العلمية للمؤتمر: إنَّ المؤتمر يسعى لرفع الوعي بشأن اضطراب طيف التوحد ومشكلات الصحة الذهنيّة بين مجتمعات دول الخليج والتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بآخر أساليب التشخيص والتقييم التي تستند إلى الأدلة.

وأضافتْ المعمرية أنَّ المؤتمر يسعى لتدريب المختصين على المهارات الأساسيّة التي يجب أن يتمتع بها الآباء للتعامل مع الحالات المصابة، مع التعرف على الاختبارات المتعلقة بالكشف عن الإصابة بالتوحد واضطرابات الصحة العقليّة الأخرى بالمؤسسات المحليّة.

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