برنامج تعاون بين جامعة السلطان قابوس و"تقنيات الاتصالات الفضائية"

مسقط - الرؤية

وقعتْ كلٌّ من جامعة السلطان قابوس وشركة تقنيات الاتصالات الفضائية، أمس الإثنين، برنامج تعاون لبناء الكفاءات وتطوير القدرات في هندسة تقنيات الاتصالات الفضائية.

ويعدُّ البرنامج ثمرة تعاون وجهودا مشتركة بين شركة تقنيات الاتصالات الفضائية وجامعة السلطان قابوس -ممثلة بكلية الهندسة- للتعاون في بناء الكفاءات وتطوير القدرات الإنتاجية، وتعزيزا للشراكة بين الطرفين، وتنفيذاً لخطة الجامعة لربط الطلاب والكادر الأكاديمي والفني بالصناعات المحلية؛ مساهمة في تنويع مصادر الدخل والتحكم في التقنيات الفضائية.

ويشملُ الاتفاق برامج لبناء التعاون وتطوير القدرات في مجال الإنتاج والتصميم والتصنيع في عدد من المحاور؛ منها: تعزيز القدرات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصميم والتصنيع من خلال حلقات عمل ودروات تدريبية، وتشجيع طلاب الجامعة على تطوير الحلول والتقنيات المستخدمة لتعزيز المنتج الوطني.

وقَّع البرنامج من جانب الجامعة سعـادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، ومن جانب شركة تقنيات الاتصالات الفضائية المهندس سالم بن سعيد العلوي مدير عام الشركة.