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"قريات.. ملامح من التراث الزراعي والبحري" في كتاب جديد لصالح الفارسي

الإثنين 06 يناير 2020 06:30 م بتوقيت مسقط

"قريات.. ملامح من التراث الزراعي والبحري" في كتاب جديد لصالح الفارسي

 

الرؤية - محمد علي العوض

صدرت، مؤخرًا، الطبعة الثانية من كتاب "قريات.. ملامح من التراث الزراعي والبحري" للكاتب العماني صالح بن سليمان بن سالم الفارسي.

وتشرّف الكتاب في الصفحة الأولى منه بكلمات مضيئة سامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- حثّ فيها أبناء الوطن على الارتباط بالأرض والاعتزاز بتقاليد الآباء والأجداد في تقديس العمل، وبذل الجهد والعرق لاستغلال الموارد الطبيعية في بلانا.

وجاء كتاب "قريات.. ملامح من التراث الزراعي والبحري" في أربعة فصول؛ حيث تناول الفصل الأول منه التراث الزراعي وما يتعلق به من زراعة وإنتاج حيواني، وتطرق أيضا فيه لأسماء الشجر والنباتات ومفردات الزراعة، ودور المرأة في الزراعة، وعلاقة الزراعة بالإنسان والحيوان.

ويسلط الكتاب الضوء على الجوانب المشرقة من التراث العماني الثقافي العريق، كما يوثق لمجموعة من النظم والمعارف والأدوات والتقاليد والألفاظ والمصطلحات القديمة في بيئتنا الزراعية والبحرية؛ وجميعها قد شكلت منذ القدم قيمة اجتماعية وثقافية وفنية ومعرفية، وأسهمت بفاعلية في تعزيز الهوية الوطنية العمانية.

ويضمُّ الكتاب بين دفتيه مجموعة من الصور المعبرة التي تشكل قراءة واقعية للزمان والمكان، وأدى دورا معجميا في التعريف بمفردات التراث الزراعي والبحري ومفردات البيت والسوق والبيئة العامة، فقد شكلت البيئة الزراعية والبحرية على مر التاريخ قاعدة أساسية لقيام الحضارة واستدامة التنمية الإنسانية ورقي التنمية العمرانية.

ويُعد كتاب "قريات.. ملامح من التراث الزراعي والبحري" للكاتب صالح الفارسي إضافةً حقيقيةً للمكتبة العمانية والتعريف بعمان عامة وولاية قريات خاصة بما تملكه من ثراء بيئي وزراعي وبحري، ويمكن للباحثين والمهتمين الإفادة منه كثيرا.

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