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اللجنة الرئيسية للجائزة تطلع على تقرير لجنة التقييم

اعتماد المنشآت المرشحة للفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2020

الإثنين 06 يناير 2020 06:28 م بتوقيت مسقط

اعتماد المنشآت المرشحة للفوز بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية 2020

 

مسقط – الرؤية

 

عقدت اللجنة الرئيسية لجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية اجتماعاً بمقر وزارة التجارة والصناعة تحت رئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة وبحضور أعضاء اللجنة من شرطة عُمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عُمان والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، وذلك لمناقشة نتائج التقييم المُقدمة من لجنة التقييم واعتماد المنشآت الصناعية المرشحة للفوز.

وقال المهندس سامي سالم الساحب مدير عام الصناعة، إن لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية أنهت أعمالها وفق الجدول الزمني المُخطط لها، مشيرًا إلى أنَّ المسابقة تهدف إلى دعم المنشآت الصناعية وخلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص لتعزيز الجائزة، وأشاد أعضاء اللجنة بالتطور العام في جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية والقائمة النهائية للمصانع الفائزة بالمسابقة، كما تم عرض قائمة الشركات المشاركة في الجائزة وبلغ عددها لهذه الدورة 74 منشأة، وهو ما يعكس دور الجائزة في تحفيز الشركات على أخذ المنافسة كمحرك للتغيير وتحسين الكفاءة في الإنتاج الصناعي، وتحظى الجائزة بتقدير كبير في السلطنة، وتعمل كمصدر للإلهام والمنافسة بين المؤسسات في تحسين كفاءتها التشغيلية وإنتاجيتها، وسيعمل الفريق على تطوير معايير وإطار الجائزة باستمرار بناءً على أولويات القطاع وأفضل الممارسات العالمية.

وعرضت لجنة التحكيم تقريرا موجزا على اللجنة الرئيسية حول الآلية المتبعة لمراجعة النتائج واعتماد المصانع الفائزة بالجائزة، وأبدت اللجنة الرئيسية رضاها حول المنهجية المتبعة من إطار التقييم والنظام الإلكتروني الذي تمَّ تطويره لإنجاز عملية تقييم المنشآت الصناعية المشاركة في المسابقة.

 

 

 

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