حلقة عمل للتعريف بمفاهيم الزراعة التعاقدية في "الغرفة"

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة الأمن الغذائي بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعًا برئاسة المهندس صالح بن محمد الشنفري، وبحضور أعضاء اللجنة من القطاع الخاص، في مقر الغرفة الرئيسي بمسقط.

وخرج الاجتماع بالموافقة على عقد حلقة عمل تعريفية حول مفاهيم وخصائص الزراعة التعاقدية في المناطق المستهدفة بتشكيل فريق من اللجنة للتنظيم والتنفيذ برئاسة المهندس سالم بن سيف العبدلي، وتقام الورشة تزامناً مع إطلاق شهادة التسويق الزراعي.

واستعرض الاجتماع نتائج وتوصيات ندوة التأمين الزراعي، ومنها إدخال تأمين الإبل والخيل ضمن سوق التأمين الزراعي، الأمر الذي من شأنه تعزيز وزيادة دخل ومكانة الصندوق، إلى جانب دعم الوزارة لدعم صندوق التأمين الزراعي، وتوعية المزارعين في المحافظات بأهمية التأمين الزراعي. وتقرر رفع التوصيات إلى الجهات ذات الاختصصاص.

كما أكد الاجتماع أهمية حماية المنتجات الزراعية والغذائية من المنافسة غير العادلة، وذلك بمخاطبة وزارة الزراعة لإقامة سوق خاص للمزارعين العمانيين، إلى جانب عقد لقاء مع الفريق المختص من بلدية مسقط لعرض الآلية المتبعة بسوق الموالح المركزي لدعم المنتجات المحلية والوطنية.

وأوضح الشنفري أن لجنة الأمن الغذائي تُسهم في زيادة نسبة مساهمة قطاع الأمن الغذائي في الدخل الوطني، ضمن جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل. وتعمل لجنة الأمن الغذائي في غرفة تجارة وصناعة عمان على التنسيق مع اللجان المماثلة لها في الجهات الحكومية لتتكامل الأدوار في تطوير الأمن الغذائي في السلطنة، وترفع مقترحاتها ومرئياتها التي تعبر عن القطاع الخاص في مجال الأمن الغذائي إلى الجهات المختصة.