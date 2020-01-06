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مسقط في الصدارة.. وشمال الباطنة ثانيا

تسجيل 42163 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في "ريادة" بنهاية نوفمبر

الإثنين 06 يناير 2020 06:26 م بتوقيت مسقط

تسجيل 42163 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في "ريادة" بنهاية نوفمبر

 

مسقط - الرؤية

بلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) بنهاية نوفمبر 2019 نحو 42 ألفا و163 مؤسسة ارتفاعا من 36 ألفا و821 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018، وفق البيانات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ (ريادة) بمحافظة مسقط بنهاية نوفمبر 14 ألفاً و109 مؤسسات ارتفاعا من 12 ألفا و115 مؤسسة بنهاية نوفمبر 2018م. وجاءت محافظة شمال الباطنة بالمرتبة الثانية في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي عدد بلغ 6 آلاف و644 مؤسسة ارتفاعا من 5 آلاف و690 مؤسسة بنهاية نوفمبر 2018م.

وفي محافظة الداخلية بلغ إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ (ريادة) 5 آلاف و370 مؤسسة ارتفاعا من 4 آلاف و877 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018م. وارتفع العدد أيضاً بمحافظة ظفار ليبلغ 3 آلاف و545 مؤسسة مقارنة بـ 3 آلاف و143 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018.

وارتفع إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بـ (ريادة) في محافظة جنوب الباطنة ليبلغ 3 آلاف و121 مؤسسة مقارنة بألفين و730 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018م فيما بلغ إجمالي عدد المؤسسات بمحافظة شمال الشرقية ألفين و895 مؤسسة ارتفاعا من ألفين و556 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018م.

وفي محافظة الظاهرة بلغ الإجمالي ألفين و539 مؤسسة ارتفاعا من ألفين و287 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018م في حين ارتفع العدد بمحافظة جنوب الشرقية ليبلغ ألفين و426 مؤسسة مقارنة بألفين و143 مؤسسة بنهاية نوفمبر عام 2018م.

أما في مُحافظة البريمي فقد بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 887 مؤسسة مقارنة بـ 749 مؤسسة بنهاية نوفمبر 2018م، فيما بلغ العدد في محافظة الوسطى 463 مؤسسة ارتفاعًا من 393 مؤسسة بنهاية نوفمبر 2018م كما بلغ العدد بمحافظة مسندم 164 مؤسسة ارتفاعاً من 138 مؤسسة بنهاية 2018م.

 

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