"مسقط 30" يواصل التراجع بخسارة 41 نقطة.. وقيم التداول ترتفع بـ 26%

الرؤية – مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3951 نقطة تقريبا؛ بخسارة 41 نقطة، بنسبة 1.029 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. كما انخفض مؤشر العائد الكلي إلى 4212 نقطة.

وشهدت جلسة أمس ارتفاعا في قيم التداول إلى 0.518 مليون ريال بنسبة ارتفاع 26 في المئة عما كانت عليه في الجلسة السابقة، ووصلت خلالها إلى 0.404 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.223 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.74 مليار ريال.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 83 ألف ريال وبنسبة 16 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 98 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني 15 ألف ريال عماني بنسبة 3 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6311 نقطة منخفضا 54 نقطة وبنسبة 0.85 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4241 نقطة منخفضا 47 نقطة وبنسبة تغير 1.11 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1910 نقاط منخفضا 11 نقطة وبنسبة تغير 0.60 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 537 نقطة منخفضا نقطة واحدة وبنسبة 0.37 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 31 شركة، ارتفعت منها شركتان وانخفضت 21 شركة، فيما استقرت أسعار 8 شركات، وتمّ التداول في 3,370,761 مليون سهم، بعدد صفقات 340 صفقة. وتصدر سهم الوطنية العمانية للهندسة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.114 ريال وبنسبة صعود 4 في المئة، فيما حلّ سهم ريسوت للإسمنت في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.422 ريال وبنسبة تغير7 في المئة. واعتلى سهم ريسوت للإسمنت صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 113,800 ألف ريال وبنسبة 21 في المئة. وتصدر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار قابضة أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 694,501 سهم وبنسبة 20 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 435,303 ألف ريال وبنسبة 83 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 17,755 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة. وبلغ شراء العرب 4,968 ريال وبنسبة 0.96 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 60,460 ريال وبنسبة 11 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 420,233ريال وبنسبة 81 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 43,005 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة، وبلغ بيع العرب 7,118 ألف ريال وبنسبة واحد في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 48,129 ألف ريال وبنسبة 9 في المئة.