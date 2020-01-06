وزير الإعلام يفتتح المعرض العماني الإيطالي للتصوير الضوئي

مسقط - الرؤية

افتتح معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، المعرض الدولي المُشترك بين المصورين العمانيين والإيطاليين، بمقر الجمعية العُمانية للتصوير الضوئي، بالتعاون مع منظمة الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي "الفياب"، وبحضور معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون وريكاردو بوسي رئيس الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي.

وأكد معالي الدكتور وزير الإعلام راعي الحفل، أن المعرض يُعتبر تجربة ثرية والجمعية اعتادت تنظيم عدد من المعارض المشتركة بين المصورين العمانيين والمصورين من مختلف دول العالم وقد جاءت إقامة المعرض في هذا الإطار كتجربة عمانية إيطالية تحمل مشاهد معبرة لأبرز المصورين في البلدين.

ويضم المعرض الذي يُعد أول فعالية للجمعية ضمن برنامج وخطط الجمعية لهذا العام في المجال الفني (٥٢) صورة ضوئية، شارك المصورون الإيطاليون فيه بـ(٣١) صورة، بينما شارك المصورون العمانيون بـ (٢١) صورة ضوئية، تنوعت بين انعكاس للحياة الثقافية والحياة الاجتماعية لكلا البلدين ومظاهر يومية مليئة بالألوان والمرح.