محافظ الظاهرة يرعى الاحتفال السنوي بيوم البيئة العماني..الأربعاء

عبري – ناصر العبري

يرعى سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي، محافظ الظاهرة، غدا الأربعاء، الاحتفال الذي تنظمه وزارة البيئة والشؤون المناخية، بكلية العلوم التطبيقية في عبري تحت عنوان (مجتمع متعاون لبيئة مُستدامة)، بمناسبة يوم البيئة العماني.

وتحتفل السلطنة من كل عام بمناسبة "يوم البيئة العماني"، والذي يصادف الثامن من يناير كل عام، تعبيراً عن المشاركة في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على موارد البيئة وصونها وتأكيداً على الخصوصية العُمانية في التعامل مع البيئة.

ويأتي احتفال السلطنة بهذه المناسبة تعبيرًا عن المُشاركة في الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على موارد البيئة، وصونها وتأكيدًا على الخصوصية العمانية في التعامل مع البيئة المنبثقة من القناعات الشخصية لدى أفراد المجتمع بأهمية حماية موارد البيئة، وتنميتها والحفاظ على مصادرها ومواردها.