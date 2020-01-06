"اتحاد القدم" يتريث في اختيار المدرب الجديد.. وأسماء جديدة بقائمة التفضيلات

الرؤية- وليد الخفيف

أرجأ الاتحاد العماني لكرة القدم لأجل غير مسمى الإعلان عن اسم المدير الفني الجديد لمنتخبنا الأول لكرة القدم والذي سيخلف الهولندي أروين كومان.

واجتمع مجلس ادارة اتحاد كرة القدم أمس الأول الأحد، وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد لـ"الرؤية" أن المجلس كان قريبا من إعلان اسم الصربي جوران ستيفانوفيتش مدربا للأحمر، غير أن اختلاف الرؤى داخل مجلس إدارة الاتحاد وعدم توصل بعضهم لـ"القناعة التامة" كان وراء التأجيل، على حد وصف المصدر.

وكان مدربا برتغاليا الخيار الأول في بداية مراحل المفاوضات، بحسب توصية اللجنة الفنية، يليه الصربي جوران ستيفانوفيتش، ثم مدربا كرواتيا كخيار ثالث، غير أنه لم يحضر إلى مسقط للتفاوض، ومن ثم تم استبعاده من قائمة الخيارات.

وارتأت اللجنة التي أوكل إليها مجلس الإدارة التفاوض مع المدرب، وضع جوران ستيفانوفيتش "خيارا أول أو وحيدا" أمام مجلس الإدارة الذي اجتمع يوم الأحد الماضي، بيد أن المجلس استقبل مزيدا من السير الذاتية التي قد تتفوق على جوران، حسبما أفاد المصدر بالاتحاد.

وأكد المصدر أن أحد المدربين الجدد- وهو من خارج الخيارات السابقة- قد وصل للسلطنة، وأنه جلس مع رئيس الاتحاد من أجل التفاوض، كما إنه من المقرر أن يصل مدرب آخر لنفس الغرض.

وقال المصدر: "رفضنا أن تنحصر خياراتنا في جوران فقط، وفضلنا فتح المجال لدرسة خيارات أخرى". وأضاف: "يتعين علينا تحري الدقة في الخيار لأنه قرار صعب، لكن المؤكد أن المدرب سيكون من أوروبا الشرقية، غير أنه قد يكون اسما جديدا غير الأسماء الثلاث المتداولة".

يشار إلى أن قطاع عريض من الجماهير اعترض عبر وسائل التواصل الاجتماعي على خيار التعاقد مع جوران ستيفانوفيتش، ووصف بعضهم سيرته الذاتية بالضعيفة.