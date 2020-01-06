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ذبح 7 أشخاص من أسرة واحدة في جريمة شنعاء بمصر

الإثنين 06 يناير 2020 03:40 م بتوقيت مسقط

ذبح 7 أشخاص من أسرة واحدة في جريمة شنعاء بمصر

القاهرة - الوكالات

تكثف قوات الأمن المصرية جهودها لإلقاء القبض على مرتكبي جريمة بشعة بحق 7 أشخاص من أسرة واحدة عثر عليهم مذبوحين في إحدى قرى محافظة البحيرة شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، إن قوات الأمن في البحيرة تلقت بلاغا من الأهالي، يفيد العثور على 7 أشخاص مذبوحين داخل منزلهم وآثار نيران بالمنزل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأهالي قاموا بإبلاغ الشرطة عقب محاولات الجناة إحراق المنزل بمحتوياته لإخفاء معالم الجريمة، ثم فروا من مسرح الجريمة.

وشيع مئات الأهالي جثامين الضحايا وسط حالة من الحزن والسخط على مرتكبي الواقعة، وقال أحد أقارب الضحايا إنهم يترقبون ضبط الجناة وتقديمهم للمحاكمة والقصاص العاجل.

وكشفت التحقيقات الأولية أن شبهة جنائية وراء الجريمة، والجاني قد أشعل النار في المنزل لطمس ملامح الجريمة، وبينت معاينة النيابة وجود جروح قطعية برقبة رب الأسرة وأطفاله وأن الضحايا زوج ووالدته وزوجته و4 من أولاده.

 

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