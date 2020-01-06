"البلديات" توضح حقيقة احتواء "طحين ذهبي" على مادة البلاستيك

مسقط - الرؤية

قال مركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة البلديات الإقليمية، إنه يتابع ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول احتواء الطحين (الذهبي رقم ۲ أتا) على مادة البلاستيك.

وأوضحت وزارة البلديات في تغريدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، بأنها قامت بإجراء التحاليل المخبرية على الطحين، وأظهرت النتائج صلاحية المنتج للاستهلاك الآدمي وخلوه من مادة البلاستيك.

وأثبتت التحاليل المخبرية التي قام مركز سلامة وجودة الغذاء احتواء الدقيق على مادة الجلوتين (بروتين الدقيق) وهي مادة طبيعية في الطحين تساعد على تماسك الدقيق .





