بسبب اغتيال الجنرال .. سعر نفط عمان يتجاوز 70 دولارا

مسقط - الرؤية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الاثنين 70.45 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان ارتفاعًا بلغ دولار و83 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 68.62 دولار أمريكي.

وقد قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية، بسبب الأزمة الإيرانية الأمريكية الحالية، بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في العراق.

ويعزز مقتل سليماني الذي جاء بغارة أميركية والمخاوف في الأسواق من تصاعد حدة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران من احتمال رفع أسعار النفط بشكل أكبر.