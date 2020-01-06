وزير الإعلام يفتتح المعرض العماني الإيطالي للتصوير الضوئي

مسقط- العمانية

افتتح بمقر الجمعية العُمانية للتصوير الضوئي مساء أمس المعرض الدولي المشترك بين المصورين العُمانيين والمصورين الإيطاليين "المعرض العماني الإيطالي للتصوير الضوئي"، والذي تنظمه الجمعية بالتعاون مع منظمة الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي (الفياب)، تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام وبحضور معالي الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية وزيرة شؤون الفنون ورئيس الاتحاد الدولي لفن التصوير الضوئي.

وأكد معالي الدكتور وزير الإعلام راعي الحفل في تصريح له أنَّ المعرض يعتبر تجربة ثرية وأن الجمعية اعتادت أن تقيم عددا من المعارض المشتركة بين المصورين العمانيين والمصورين من مختلف دول العالم وقد جاءت إقامة المعرض في هذا الإطار كتجربة عمانية إيطالية تحمل مشاهد مُعبرة لأبرز المصورين في البلدين.

ويضم المعرض الذي يعد أول فعالية للجمعية ضمن برنامج وخطط الجمعية لهذا العام في المجال الفني 52 صورة ضوئية، شارك المصورون الإيطاليون فيه بـ31 صورة، بينما شارك المصورون العمانيون بـ21 صورة ضوئية، تنوعت بين انعكاس للحياة الثقافية والحياة الاجتماعية لكلا البلدين ومظاهر يومية مليئة بالألوان والمرح. ومن المُقرر أن يستمر المعرض حتى 16 من ديسمبر الجاري.