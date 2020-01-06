وزير المكتب السلطاني يستعرض العلاقات مع رئيس الأركان البريطاني

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الفريق أوَّل سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع البريطاني في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة والوفد المُرافق له.

في بداية المقابلة رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف الذي عبَّر عن سعادته لزيارة السلطنة، وتم خلال المُقابلة تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من المواضيع التي تهم البلدين الصديقين، وكذلك استعراض مسيرة العلاقات الثنائية الطيبة التي تربط السلطنة بالمملكة المتحدة الصديقة، وبما يحقق المصالح المشتركة، حضر اللقاء سعادة سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة.