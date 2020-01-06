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قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

الإثنين 06 يناير 2020 10:05 ص بتوقيت مسقط

قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

 

الرؤية - محمد قنات

أصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم القرار رقم 31/2019، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس.

ويضم المجلس كلا من سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي رئيسا، وعضوية الدكتورة ثويبة بنت أحمد بن عيسى البروانية، الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي، الدكتور أحمد بن سليمان بن فاضل الحراصي، والدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية، والدكتور حمد بن هاشم الذهب، والدكتور عمار بن محمد بن سالم الجعيلي، والدكتور أحمد بن سالم بن عبد الله العبري، والرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي عضواً ومُقرراً.

وأشار القرار إلى أنَّ للمجلس الاستعانة بمن يراه مناسبًا، على أن يسري العمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره في 31 ديسمبر الماضي.

وجاء القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 54/2010 بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وإلى المرسوم السلطاني رقم 48/2012 بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه.

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