الرواس يستقبل مجموعة من طلاب مؤسسة إبراهيم الأمريكية

مسقط- العمانية

استقبل معالي عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية بمكتبه أمس مجموعة طلبة من مؤسسة إبراهيم الأمريكية الذين يزورون السلطنة حاليًّا.

وأطلع معالي المستشار الطلبة على سياسة السلطنة التنموية التي عمّت ربوع عُمان بتضاريسها المختلفة، وحققت الإنجازات المتنوعة في المجالات التنموية المتعددة، ودور السلطنة في حفظ الأمن والسلام الإقليمي والدولي بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة.

وعبر الحضور عن إعجابهم بما حققته عُمان في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-.