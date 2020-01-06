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أمين عام "الشؤون الإدارية للقضاء" يناقش مع مسؤول أممي جهود مكافحة غسيل الأموال

الإثنين 06 يناير 2020 10:04 ص بتوقيت مسقط

أمين عام "الشؤون الإدارية للقضاء" يناقش مع مسؤول أممي جهود مكافحة غسيل الأموال

 

مسقط- الرؤية

التقى فضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا أمين عام مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، بالمستشار الدكتور عادل محمد السبيوي خبير الأمم المتحدة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بمبنى الأمانة العامة للمجلس، وضمن زيارة المسؤول الأممي للسلطنة.

ونقل فضيلة الدكتور الأمين العام تحيات فضيلة الشيخ الدكتور رئيس المحكمة العليا واستعرض مسيرة القضاء في السلطنة وما تشهده من تطورات تدعم مسيرة التنمية وتحقيق العدالة الناجزة. وتطرق اللقاء إلى مناقشة دور القضاء في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل واستعراض آلية تعزيز التعاون بين المؤسسات الدولية فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، والتأكيد على ضرورة إشراك مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (القضاة) باللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب بما يظهر دور السلطنة في هذا المجال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود تعزيز التعاون مع المنظمات المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بما يعزز دور السلطنة في هذا المجال ومكانتها بين دول العالم في التصنيفات العالمية.

وحضر اللقاء العقيد أحمد بن بخيت الشنفري المكلف بتسيير أعمال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمعلومات المالية بشرطة عُمان السلطانية، وفضيلة الشيخ الدكتور خليل بن عبدالله البوسعيدي رئيس الإدارة العامة لشؤون القضاة.

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