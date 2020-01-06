استعراض سبل تعزيز العلاقات العسكرية الوطيدة بين السلطنة والمملكة المتحدة

مسقط- الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني متمنياً له زيارة موفقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات العسكرية الوطيدة القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها.

حضر المُقابلة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.