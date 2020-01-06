الإثنين, 06 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

استعراض سبل تعزيز العلاقات العسكرية الوطيدة بين السلطنة والمملكة المتحدة

الإثنين 06 يناير 2020 10:04 ص بتوقيت مسقط

استعراض سبل تعزيز العلاقات العسكرية الوطيدة بين السلطنة والمملكة المتحدة

 

مسقط- الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس الفريق أول السير نيكولاس كارتر رئيس أركان الدفاع بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حالياً.

وفي بداية اللقاء رحب رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني متمنياً له زيارة موفقة، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك، واستعراض العلاقات العسكرية الوطيدة القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة الصديقة وسبل تعزيزها.

حضر المُقابلة عدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة، وملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

17 أبريل 2018

استعراض العلاقات العسكرية القائمة بين السلطنة والمملكة المتحدة

المزيد

16 أبريل 2018

استعراض مسيرة العلاقات التاريخية الطيبة بين السلطنة والمملكة المتحدة

المزيد

05 نوفمبر 2016

جلالة السلطان يبحث مع الأمير تشارلز تعزيز العلاقات بين السلطنة والمملكة المتحدة

المزيد

30 مايو 2016

استعراض سبل دعم العلاقات بين "دول التعاون" والمملكة المتحدة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الاقتصاد - محلي

جداول الميزانية تكشف الأكثر إنفاقا والأعلى إيرادات في العام الجديد

الاقتصاد - محلي

الشرطة تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" وتخريج دورات من الضباط المرشحين

المحليات - شرطة

"فلج السخنة" يشكو الجفاف منذ 4 عقود.. والأهالي يطالبون بالصيانة لإنقاذ المزروعات

المحليات - أخبار

جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقيع اتفاقية "فودافون عمان" لبدء عمل المشغل الثالث

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة