ختام ناجح لبطولة ميتسوبيشي المدرسية لكرة اليد

مسقط - الرؤية

اختتمت بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة لكرة اليد محطتها السادسة والأخيرة في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بمحافظة ظفار، وذلك برعاية مؤسسة الزبير ممثلة في والشركة العامة للسيارات الوكيل الرسمي لميتسوبيشي لأنشطة الاتحاد العماني لكرة اليد.

وشهدت بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة منذ انطلاقتها العديد من المحطات الناجحة حيث جاءت انطلاقتها من محافظة مسقط في مجمع السلطان قابوس الرياضي في ولاية بوشر وبمشاركة 4 مدارس، وبعدها انطلقت المحطة الثانية في المجمع الرياضي في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية وبمشاركة 4 مدارس، وبعدها في محافظة شمال الظاهرة في المجمع الرياضي بولاية ضنك وبمشاركة 5 مدارس.

وحطت المحطة الرابعة في محافظة البريمي وبمشاركة 4 مدارس، وجاءت محطتها قبل الأخيرة والتي أقيمت في ولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة وبمشاركة 4 مدارس. وبلغ عدد النشء المشاركين في جميع محطات بطولة ميتسوبيشي المدرسية أكثر من 300 طالب من مختلف مدارس السلطنة، وبمعدل 12 لاعبا في كل فريق.

واستطاعت مؤسسة الزبير خلال هذا البطولة تحقيق العديد من أهداف الاتحاد العماني لكرة اليد ومن ضمنها نشر لعبة كرة اليد بين أفراد المجتمع ودعم الأندية المحلية بمجموعة من الشباب الرياضيين، واستثمار أوقات فراغ الشباب في الرياضة بشكل إيجابي، في إطار تبنيها لجميع مناشط ومسابقات الاتحاد العماني لكرة اليد وتعزيز حضورها في الساحة المحلية.