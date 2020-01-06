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افتتاح البطولة العربية لرواد التنس بمشاركة 150 لاعبا من 14 دولة

الإثنين 06 يناير 2020 09:57 ص بتوقيت مسقط

افتتاح البطولة العربية لرواد التنس بمشاركة 150 لاعبا من 14 دولة

 

مسقط - العمانية

 افتتحت أمس الأحد، البطولة العربية لرواد التنس السابعة التي تستضيفها السلطنة بإشراف من الرابطة العربية لرواد التنس، وذلك تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي وزير الشؤون القانونية والتي تقام خلال الفترة من 4 ولغاية 8 من يناير الجاري بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وألقى مجيد بن عبداله العصفور رئيس اللجنة المنظمة للبطولة كلمة أشار فيها إلى أنّ البطولة فرصة ليتعرف العالم على ما قطعته السلطنة من تطور في مختلف مجالات الحياة؛ ومن ضمنها إبراز الدور الرياضي والشبابي في مسيرة نهضة عمان الحديثة.

وأكّد سعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية على أهمية استضافة السلطنة للبطولة التي يشارك فيها أكثر من 150 لاعبًا ولاعبة من 14 دولة في تعزيز السياحة الرياضية وأنّ هذا النوع من الاستضافات هو إضافة للسلطنة لتعزيز الجوانب السياحية والاقتصادية.

وأضاف الهنائي أنّ البطولة تهدف لتعزيز روابط الصداقة بين لاعبي التنس من مختلف الأعمار، وهي فرصة للالتقاء وتبادل التجارب والخبرات، والتنافس الشريف.

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