1000 سائح يعلقون في جبال الألب لسوء الطقس

جرونوبل (فرنسا)- أ.ف.ب

علق حوالي ألف سائح أكثريتهم بريطانيون في جبال الألب الفرنسية بعد إلغاء رحلاتهم بفعل سوء الأحوال الجوية، وفق ما أعلنت السلطات.

وقد غطى ضباب كثيف مسارات التزلج قرب شامبيري، ما أدى إلى إلغاء سبع رحلات من مطار المدينة وتأخير رحلات أخرى عدة. وبات حوالي 535 سائحا ليلتهم في مركز المؤتمرات في مدينة إيكس لي بان على بعد عشرين كيلومترا شمال شامبيري، فيما أمضى 450 آخرون الليلة في الفنادق، وفق ما أبلغت السلطات الإدارية في مقاطعة سافوا الفرنسية وكالة "فرانس برس". وأشارت إدارة المقاطعة إلى أن الركاب سيعودون إلى ديارهم عبر رحلات من مطارات ليون وجرونوبل وجنيف، لافتة إلى إرسال حافلات إضافية لتأمين وصول الركاب العالقين إلى هذه المطارات. وتشكل شامبيري مقصدا سياحيا محببا في شمال جبال الألب الفرنسية خصوصا لدى البريطانيين مع شركات عدة توفر رحلات جوية مباشرة من لندن وبرمينغهام ومانشستر وإدنبره.