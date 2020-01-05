بيع سمكة تونة بـ1.8 مليون دولار

طوكيو- العمانية

بيعت سمكة تونة بمبلغ 193.2 مليون ين ياباني (1.8 مليون دولار) في أول مزاد يُقام في العام الجديد في سوق طوكيو للأسماك.

وتمَّ بيع سمكة التونة ذات الزعانف الزرقاء البالغ وزنها 276 كيلوجرامًا، قيمة الكيلو جرام الواحد 700 ألف ين ياباني في سوق تويوسو للأسماك في العاصمة اليابانية. وتمَّ صيد سمكة التونة هذه في أوما على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو أكبر جزر اليابان، والتي تعد واحدة من أفضل مناطق صيد أسماك التونة. ويعتبر هذا ثاني أعلى ثمن يتم دفعه مُقابل سمكة تونة في اليابان، منذ أن بدأت السلطات في تسجيل الأرقام القياسية في عام 1999 .

يشار إلى أنَّ اليابانيين من أكثر المستهلكين في العالم لأسماك التونة ذات الزعانف الزرقاء وتسبب الصيد الجائر لهذا النوع من الأسماك في توجيه انتقادات عالمية لليابان.