حملة لسلامة الأسرة بمشاركة "حماية المستهلك" بالظاهرة

عبري – الرؤية

شاركت إدارة حماية المستهلك بالظاهرة في فعاليات الحملة الوطنية لسلامة الأسرة التي تنظمها الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف تزامناً مع اليوم العالمي للدفاع المدني الذي حمل شعار (معا لسلامة الأسرة)، بهدف مد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات بالسلطنة لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المجتمع.

وتمثلت مشاركة الإدارة بركن توعوي لعرض نماذج لبعض السلع المغشوشة والمقلدة، وشرح مفصل عن الأضرار والمخاطر التي تسببها هذه السلع، وتعريف الزوار بطرق التمييز بين ما هو أصلي أو مقلد أو مغشوش، وكذلك تعريفهم بخطوات التسوق الآمن والتي يجب اتباعها قبل شراء أي منتج أو سلعة والمتمثلة في قراءة بطاقة البيانات والمكونات التي تحتويها، وتواريخ الإنتاج والانتهاء، مع عدم إغفال حقهم في الحصول على فواتير الشراء لضمان حقهم في الاسترداد ومتابعة الضمانات المستخدمة للمنتج. كما تم عرض عينات من المنتجات المسحوبة من الأسواق المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين من هذه المنتجات.