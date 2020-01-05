بيع 4200 طن أسماك في سوق الجملة المركزي بقيمة 4.6 مليون ريال في 2019

مسقط – الرؤية

بلغ إجمالي مبيعات سوق الجملة المركزي للأسماك بالفليج في بركاء بجنوب الباطنة خلال العام المنصرم 4 ملايين و688 ألفا و232 ريالا، ووصلت كميات الإنزال السمكي في السوق إلى 5147 طنا من الأسماك بمختلف أنواعها، وتم بيع 4206 أطنان منها.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن المديرية العامة للتسويق والاستثمار السمكي بوزارة الزراعة والثروة السمكية فقد حققت المؤشرات الاقتصادية الأساسية للسوق من كميات إنزال وكميات البيع وقيمة المبيعات خلال العام الماضي 2019م أداء جيدا وأرقاما تصاعدية مقارنة بالعام 2018م وكانت 5057 طنا إنزالا سمكيا و4001 طن مبيعات بإجمالي قيمة وصلت إلى 3 ملايين و988 ألفا و269 ريالا. وخلال العام الماضي 2019م حققت المؤشرات الاقتصادية الأخرى للسوق زيادة ملحوظة وارتفاعا متتاليا من حيث عدد المشترين وعدد البائعين وعدد المستفيدين من خدمات السوق.

وكشفت الإحصائيات أنّ النصف الثاني من العام الماضي 2019م جاء في الصدارة من حيث كميات الإنزال السمكي حيث بلغ 2730 طنا وكذلك من حيث المبيعات التي بلغت 2291 طنا بإجمالي قيمة مليونين وستمائة واثنين وعشرين ألفا وستمائة وثمانية وخمسين ريال. وفي النصف الأول من العام الماضي سجل السوق كميات إنزال وصلت إلى 2417 طن وكميات مبيعات بنحو 1915طنا وإجمالي مبيعات بقيمة مليونين وخمسة وستين ألفا وخمسمائة وأربعة وسبعين ريالا.

وحلّ الربع الأخير من العام الماضي في الصدارة في كميات الإنزال السمكي بنحو 1570 طنا يليه الربع الأول من العام بنحو 1500طن ثم الربع الثالث من العام بنحو 1160طنا وأخيرا الربع الثاني من العام بنحو 917 طنا وحسب كميات المبيعات جاء الرابع من العام الماضي أولا بنحو 1308طنا يليه الربع الأول بنحو 1203طنا ثم الربع الثالث بنحو 983 طنا وبعدها الربع الثاني بنحو 712 طنا.

وقد بدأ تشغيل سوق الجملة المركزي للأسماك في أبريل 2014م وافتتح رسميا في مايو من العام نفسه وأكمل العام الماضي خمسة سنوات من تشغيله وافتتاحه، ويسهم السوق في النهوض بمنظومة التسويق السمكي في السلطنة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.