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وضع حجر أساس مصانع الحافلات والمياه والمشروبات الصحية والصناعات الحديدية

"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

الأحد 05 يناير 2020 08:05 م بتوقيت مسقط

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  • إنشاء مستشفى بالمنطقة الحرة بالتعاون مع المستشفى الإيراني العالمي و"ستيمز للرعاية الصحية"

 

 

 

صلالة - العمانية

 

احتفلت المنطقة الحرة بصلالة أمس بافتتاح مصنع عمان لمنتجات الحليب والألبان، وتوقيع اتفاقية حق انتفاع من الباطن لإنشاء مصنع لليوريا، ووضع حجر الأساس لمصنع الصناعات الحديدية ومصنع صناعة الحافلات ومصنع المياه والمشروبات الصحية إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع المستشفى الإيراني العالمي وشركة ستيمز للرعاية الصحية لإنشاء مستشفى بالمنطقة الحرة بصلالة.

 

ورعى الحفل معالي درويش بن اسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية بحضور معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة رئيس مجلس ادارة المنطقة الحرة بصلالة وعدد من أصحاب المعالي والمسؤولين.

وأشاد الوزير المسؤول عن الشؤون المالية راعي الحفل بما تحقق بالمنطقة الحرة بصلالة من استقطاب للاستثمارات الأجنبية والوطنية، تماشيا مع سياسة الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتنويع الموارد المالية غير النفطية والذي بدوره يصب إيجابا على الأداء الاقتصادي المحلي للسلطنة.

 

ومن جانبه قال معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة بصلالة إنّ المنطقة الحرة بصلالة تقوم بدور تنموي من خلال استقطاب استثمارات حيويّة لتحقق قيمة مضافة ومقومات اقتصادية واجتماعية لقطاع الأعمال المحلية والكوادر الوطنية في السلطنة والتي تعزز التنويع الاقتصادي غير النفطي إلى جانب زيادة حجم الصادرات بالسلطنة، كما تعزز من قدرتها التنافسية وطاقتها الاستيعابية والتشغيلية ومن مكانة المنطقة الحرة بصلالة في الأسواق العالمية وترسيخ مكانتها كمحطة استثمارية مهمة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية والوطنية وإيجاد قطاعات أعمال جديدة تشهدها السلطنة لأول مرة.

وقال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة إنّ المنطقة نجحت في توطين 80 اتفاقية حق الانتفاع باستثمارات تقدر حجمها بنحو 3.2 مليار ريال عماني وتوفر 7800 فرصة عمل مباشرة، كما تمكّنت من تأجير 80 بالمائة من الأراضي الجاهزة للتأجير.

وتضمّن برنامج الحفل افتتاح مصنع عمان لمنتجات الحليب والألبان بالمنطقة الحرة بصلالة باستثمار 70 مليون دولار، وتم تشغيل المرحلة الأولى منه في الربع الثالث من العام 2019م.

كما تمّ توقيع اتفاقية حق الانتفاع من الباطن لمشروع لصناعة اليوريا برؤوس أموال وطنية بحجم استثمار يصل إلى 285 مليون دولار على مساحة 150 ألف متر مربع والذي سيعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 570 ألف طن سنويا وسيوفر 550 فرصة عمل. إلى جانب وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع حيوية باستثمار أجنبي مباشر، حيث تمّ وضع حجر الأساس لمصنع الصناعات الوطنية للحديد على مساحة 86 ألف متر مربع والذي سيقوم بإنتاج 300 ألف طن سنويا من منتجات الحديد المختلفة التي تدخل في صناعة الثلاجات ومولدات الكهرباء والألواح والأسقف الحديدية والذي يبلغ حجم استثماره 500 مليون دولار والمتوقع توفير 500 فرصة عمل مباشرة.

كما تمّ وضع حجر الأساس لمصنع روعة التكنولوجيا آسيا لصناعة الحافلات وسيعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى 1500 حافلة سنويًا حيث سيتم تشييد المصنع على مساحة 50 ألف متر مربع برؤوس أموال أجنبية تقدر بنحو 50 مليون دولار كما سيجري تصدير 70 بالمائة من الحافلات المصنعة بالمنطقة الحرة بصلالة إلى الأسواق الخليجية والإفريقية ورابطة الدول المستقلة وسيوفر 350 فرصة عمل مباشرة.

ووقعت المنطقة الحرة بصلالة مذكرة تفاهم مع شركة ستيمز هيلث كير الرائدة في تقديم الخدمات الطبية لإنشاء مركز فحص طبي للتأشيرات في المنطقة الحرة بصلالة، والذي سيوفر جميع الفحوصات الطبية والوثائق اللازمة لتخليص طلبات التأشيرات وتصاريح العمل للعاملين والمستثمرين بالمنطقة الحرة بصلالة. إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مستشفى بالمنطقة الحرة بصلالة بمواصفات عالمية مع المستشفى الإيراني العالمي التابع للهلال الأحمر الإيراني ويضم أقسام الأشعة والأمراض الجلدية والأسنان وجراحة الأعصاب والجراحة العامة. وقعها من جانب المستشفى الايراني العالمي الدكتور برفيز أفشار المدير التنفيذي للمستشفى الإيراني بدبي ووقعها من جانب المنطقة الحرة بصلالة علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة.

كما تمّ وضع حجر الأساس لمصنع المحيطات الصحية لصناعة المياه والمشروبات الصحية على مساحة 21 ألف متر مربع بأرض المنطقة الحرة بصلالة بطاقة إنتاجية 4 ملايين كرتون سنويا لتصدير 90 بالمائة منها إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وشرق آسيا بحجم استثمار يقدر بـ 13 مليون دولار وسيوفر 52 فرصة عمل مباشرة.

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"حرة صلالة" تحتفل بافتتاح مصنع لمنتجات الحليب والألبان وتوقيع اتفاقية إنشاء مصنع لليوريا

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