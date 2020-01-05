دعوة لتجديد اشتراكات صناديق "بريد عمان" قبل 31 يناير

مسقط - الرؤية

تدعو بريد عُمان -إحدى شركات مجموعة "أسياد"- عملاءها لتجديد اشتراكاتهم في صناديق البريد قبل 31 يناير، تحت شعار "أكثر من مجرد صندوق"، مقابل رسوم بقيمة 20 ريالا للأفراد و60 ريالا للشركات، وبإمكان المشتركين التجديد من خلال زيارة أحد فروع بريد عُمان الـ83 المنتشرة في مختلف أرجاء السلطنة، أو من خلال زيارة الموقع الإلكتروني.

ويُمكن للعملاء استلام المراسلات الواردة ومشترياتهم من التسوق الإلكتروني عبر صناديق البريد الخاصة بهم، بما يضمن وصولها بشكل موثوق، وفي المواعيد المحددة لها، ومن ثم يُصبح بإمكان العملاء استلامها من صناديقهم على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

وقال ماجد المعمري مشرف وحدة الصناديق البريدية لدى بريد عُمان: منذ أعوام، نوفر خدمة صناديق البريد لعملائنا من الأفراد والشركات بالشكل الذي يلبي متطلباتهم. ومع التطور المتسارع في الخدمات الرقمية، لا تزال هذه الصناديق توفر تجربة ملؤها الحماس وتحظى بطلب وقبول كبير؛ فهي الحل الأسهل لاستلام جميع أنواع المراسلات بما في ذلك الخطابات والطرود والمجلات والفواتير. وندعو الآن عملاءنا إلى تجديد اشتراكاتهم في صناديق البريد؛ لكي نضمن استمتاعهم بأكبر قيمة ممكنة لخدماتنا في كل الأوقات.

وفي إطار إستراتيجيتها للتميز المؤسسي وتلبية متطلبات عملائها في السلطنة، أضافت بريد عُمان 4,100 صندوق بريد في 2019، وتعتزم افتتاح منافذ جديدة في المراكز التجارية والمناطق الصناعية خلال الفترة المقبلة. ومن المقرر أن تضيف الشركة 200 صندوق بريد جديد إلى مول مسقط نهاية الشهر الجاري.