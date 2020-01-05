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اتفاقية تمتد لخمس سنوات بقيمة 1.770 مليون ريال

"عمان كلورين" تورد مواد كيميائية لمحطات "حيا للمياه"

الأحد 05 يناير 2020 07:55 م بتوقيت مسقط

"عمان كلورين" تورد مواد كيميائية لمحطات "حيا للمياه"

 

مسقط - الرؤية

وقَّعت "حيا للمياه" اتفاقية توريد مواد كيميائية مع شركة عمان كلورين؛ بهدف استخدامها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظة مسقط لمدة 5 سنوات؛ وتقدر قيمة العقد الإجمالية بمبلغ 1.770 مليون ريال عماني.

ووقَّع الاتفاقية من جانب حيا للمياه رئيسها التنفيذي المهندس حسين بن حسن عبدالحسين، بينما وقَّعها من جانب شركة عمان كلورين سليمان بن محمد اليحيائي رئيس مجلس إدارة شركة عمان كلورين. وبموجب الاتفاقية، تحصل حيا للمياه على أكثر من 23 مليون لتر من مادتي هيبوكلوريت وهيدروكسيد الصوديوم، وهي من المواد الأساسية اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي وفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"حيا للمياه": إنَّ الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز القيمة المحلية المضافة؛ حيث إنَّ عمليات تصنيع تلك المواد الكيميائية تتم بالسوق المحلي، وبما يتوافق مع توجهات "حيا للمياه" وفق رؤية الحكومة الرشيدة بإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، والتي أثبتت جودتها سواءً في الأسواق المحلية أو الخارجية.

وتحصل "حيا للمياه" على المواد الكيميائية اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في محطاتها بمحافظة مسقط على مدى خمس سنوات؛ حيث إنَّ المواصفات والمعايير لكل من مادتي هيبوكلوريت وهيدروكسيد الصوديوم تتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة محليًّا وعالميًّا؛ بما يضمن تحقيق حيا للمياه هدفها الرئيسي، وهو الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والبيئة من الأمراض والأوبئة.

من جانبه، قال سليمان بن محمد اليحيائي رئيس مجلس إدارة شركة عمان كلورين: سُعداء بتوقيع الاتفاقية مع حيا للمياه، والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال معالجة مياه الصرف الصحي. ويتوافق منتجاتنا ومتطلبات حيا للمياه، ونفخر بأننا نقوم بعمليات التصنيع محليًّا لرفد السوق المحلي والعالمي بمنتجات عمانية أثبتت جودتها داخليًّا وخارجيًّا، مشيرا إلى أنَّ "عمان كلورين" ستلتزم بتدريب عدد من موظفي حيا للمياه، وإطلاعهم على عمليات التصنيع التي تقوم بها شركة عمان كلورين في مختلف مرافقها.

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