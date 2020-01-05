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بالفيديو.. نانسي عجرم تروي تفاصيل مقتل سارق منزلها

الأحد 05 يناير 2020 07:17 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. نانسي عجرم تروي تفاصيل مقتل سارق منزلها

بيروت- رويترز

 

حاول رجل مسلح التسلل لمنزل المغنية اللبنانية نانسي عجرم بهدف السطو عليه فجر اليوم الأحد لكنه لقي حتفه بالرصاص بعد تبادل لإطلاق النار مع زوج عجرم.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان إن مسلحا ملثما يبلغ من العمر 31 عاما ويحمل الجنسية السورية اقتحم فيلا نانسي في منطقة نيو سهيلة في كسروان بجبل لبنان بهدف السرقة، لكنه فوجئ بتصدي زوج المغنية فادي الهاشم له ووقع تبادل إطلاق نار بين الاثنين أدى لمقتل المهاجم.

وأصيبت نانسي بجروح طفيفة جراء الحادث فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها وتحفظت على الزوج على ذمة التحقيق.

وقال مدير أعمال المغنية اللبنانية جيجي لامارا لتلفزيون (إم.تي.في) اللبناني إن نانسي ”أصيبت بجروح طفيفة لكنها هي وعائلتها بخير“.

وبث التلفزيون مقطعا مصورا مأخوذا من كاميرا المراقبة داخل منزل المغنية يظهر عملية التسلل إلى الفيلا.

وبعد الحادث تضامن العديد من الفنانين والإعلاميين مع نانسي عجرم وما تعرضت له عائلتها، وقال المذيع اللبناني نيشان في تغريدة على تويتر ”‏نانسي حبيبة قلوب ملايين. ‏الحمد لله على سلامتك. ‏أنت وعيلتك. ‏الله ستر. الله يحميكن. ‏كل الحب والتضامن معك“.

وتداول متابعو نانسي عجرم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها وهي تضع ضمادة طبية على ساقها اليمنى بعد الحادث، كما أطلق معجبوها وسم (نانسي.. كلنا حدك) للتعبير عن دعمهم لها ولأسرتها.

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