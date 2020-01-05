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الوسطى تحصد جائزة البحث الجنائي.. ومسقط تفوز بالسلامة المرورية.. و"الأكاديمية" تتوج بمسابقة المشاة

الشرطة تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" وتخريج دورات من الضباط المرشحين

الأحد 05 يناير 2020 07:16 م بتوقيت مسقط

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قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة يستلم جائزة مسابقة المشاة
قائد شرطة محافظة مسقط يستلم جائزة البحث الجنائي
قائدشرطة محافظة الوسطى يستلم جائزة السلامة المرورية (قدوة والتزام

 

◄ تدشين الموقع الإلكتروني لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة

◄ تدشين بطاقة التفويض الذكية لمنتسبي شرطة عمان السلطانية

 

نزوى- الرؤية

احتفلتْ شرطة عُمان السلطانية بيومها السنوي الذي يُصادف الخامس من يناير من كل عام، وبهذه المناسبة أقيم على ميدان الاستعراض العسكري بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بولاية نزوى، حفلَ تخريج دورات من الضباط المرشحين.

رعى الاحتفال معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، وبحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، والمستشارين، وقادة أسلحة قوات السلطان المسلحة، وشرطة عمان السلطانية، والأجهزة الأمنية والعسكرية، والمكرمين أعضاء مجلس الدولة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، وأصحاب الفضيلة والسعادة، ومديري المصالح الحكومية، وشيوخ وأعيان محافظة الداخلية، وأولياء أمور الخريجين.

بدأتْ وقائع الاحتفال بأداء السلام والتحية العسكرية، ثم استأذن قائد الطابور معالي الشيخ راعي الحفل بتفتيش الصف الأمامي من طابور الاستعراض، ومرَّ الخريجون أمام المنصة الرئيسية في استعراض عسكري. بعدها، قام راعي المناسبة بتسليم الجوائز على أوائل الخريجين من الدفعة الخامسة والأربعين من الضباط الجامعيين، والدفعة الثانية والأربعين من الضباط بنظام الدبلوم، والدفعة السادسة بنظام الخدمة المحدودة.

وسلَّمت دفعة الضباط المرشحين الثانية والأربعين راية أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة إلى دفعة الضباط المرشحين الثالثة والأربعين، ثم أنشدَ الخريجون نشيد شرطة عمان السلطانية حماة الحق، وردَّدوا قسم الولاء، وهتفوا ثلاثاً بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه. بعد ذلك، أدَّى الخريجون السلام والتحية العسكرية إيذاناً بانتهاء الاستعراض، ثم مرَّ طابور فرسان خيالة شرطة عمان السلطانية من أمام المنصة الرئيسية، بعدها قدمت موسيقى شرطة عمان السلطانية معزوفات موسيقية متنوعة.

وتخلَّل الاحتفال بيوم الشرطة الإعلان عن الفائزين بمسابقات شرطة عمان السلطانية للعام 2019م، وقام معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء بتسليم الجوائز للفائزين في هذه المسابقات. وحصلتْ قيادة شرطة محافظة الوسطى على جائزة البحث الجنائي بهدف زيادة الوعي بأهمية البحث الجنائي والارتقاء به، إضافة إلى إذكاء روح المنافسة بين مختلف تشكيلات جهاز الشرطة المتخصصة، وتحفيزهم على تحقيق أعلى النتائج في الحد من وقوع الجرائم، وضبط ما يقع منها ومعرفة مرتكبيها، وحصلت عليها قيادة شرطة محافظة مسقط. وفي السياق ذاته، تمَّ تكريم الفائز في مسابقة شرطة عمان السلطانية للمشاة؛ حيث حصلت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على المركز الأول.

ودشن معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء الموقع الإلكتروني لأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والذي سيُسهم في الارتقاء بدور أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في التأهيل العلمي ورفع المستوى الثقافي، إضافة لتدشين بطاقة التفويض الذكية لمنتسبي شرطة عمان السلطانية، وهي عبارة عن بطاقة ذكية تحوي شريحة إلكترونية، وتعمل كأداة تعريفية لحاملها من خلال البيانات المطبوعة عليها، والمخزنة بداخل الشريحة، كما أنها تتيح لمنتسبي الشرطة الحصول على أكثر من 80 خدمة إلكترونية من الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة لمنتسبيه.

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