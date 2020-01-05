"غرفة البريمي" تبحث مقترحا بإقامة مزاد ومعرض عقاري في الربع الأول

البريمي - سيف المعمري

ترأس يوسف بن حمد العزاني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي – رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات الاجتماع الأول للجنة لعام2020. وناقش المجتمعون خطة عمل اللجنة للعام الجاري، إلى جانب استعراض أهدافها المنبثقة عن اختصاصاتها والمتمثلة في متابعة الأوضاع العقارية والوقوف على التحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع ووضع الحلول والمقترحات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالشأن العقاري في القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وتنظيم الفعاليات والبرامج الاقتصادية والتدريبية بما يخدم تنمية أنشطة العقارات والمقاولات في المحافظة.

واستعرضت لجنة التطوير العقاري والمقاولات أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه العمل العقاري في المحافظة ومن بينها ارتفاع نسبة التثمين ورسوم تداول العقارات والأراضي وتأخر تطبيق نظام الوساطة العقارية في المحافظة والتعقيدات في الإجراءات المتبعة لإنجاز معاملات عقد الإيجار والترخيص البلدي بالإضافة إلى ارتفاع رسوم وكالات البيع والشراء للعقاريين وغيرها من التحديات الأخرى، وذلك في إطار توجه فرع الغرفة بمحافظة البريمي لحصر التحديات التي تواجه مؤسسات وشركات القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية تمهيداً لمناقشتها ورفعها إلى جهات الاختصاص للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها بما يُسهم في دعم الحراك الاقتصادي ويعزز من قدرة الشركات على تطوير وتنمية أعمالها.

وبحثت اللجنة مقترح إقامة مزاد ومعرض عقاري بمحافظة البريمي خلال الربع الأول من العام الحالي، وقد شكلت اللجنة فريق عمل لمتابعة تنفيذ الحدث الذي يهدف إلى استقطاب المستثمرين للمساهمة في تنشيط السوق العقاري بالمحافظة.