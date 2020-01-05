"مسقط 30" يفقد 12 نقطة.. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع إلى 73 ألف ريال

الرؤية - مريم البادية

انخفض المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية في إغلاق أمس، إلى مستوى 3993 نقطة تقريبًا؛ بخسارة 12 نقطة، بنسبة 0.304 في المئة مقارنة بمستوى إغلاقه السابق. وانخفض مؤشر العائد الكلي ليصل إلى 4256 نقطة.

وشهدت جلسة أمس انخفاضًا في قيم التداول إلى 0.409 مليون ريال وبنسبة انخفاض 70 في المئة عمّا كانت عليه في الجلسة السابقة، والتي وصلت خلالها إلى 1.368 مليون ريال. وانخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.066 في المئة، وبلغت ما يقارب 18.78 مليار ريال. وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 186 ألف ريال وبنسبة 45 في المئة من إجمالي العمليات، فيما سجلت قيمة بيع غير العمانيين 112 ألف ريال وبنسبة 27 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 73 ألف ريال عماني وبنسبة 18 في المئة.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6365 نقطة منخفضًا 29 نقطة وبنسبة 0.47 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند 4288 نقطة منخفضًا 10 نقاط وبنسبة تغير 0.25 في المئة. وأغلق قطاع الخدمات عند 1921 نقطة منخفضا 8 نقاط وبنسبة تغير 0.46 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند 539 نقطة منخفضا 0.58 نقطة بنسبة 0.11 في المئة.

وجرى التداول أمس، على أسهم 32 شركة، ارتفعت منها شركة واحدة وانخفضت 15 شركة، فيما استقرت أسعار 16 شركة، وتم التداول في 2,463,926 مليون سهم، بعدد صفقات 214 صفقة. وتصدر سهم مسندم للطاقة قائمة الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.306 ريال وبنسبة صعود 0.66 في المئة، فيما حلّ سهم الأنوار القابضة في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.084 ريال وبنسبة تغير 4 في المئة.

واعتلى سهم بنك مسقط صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة 138,532 ألف ريال وبنسبة 33 في المئة. وتصدر سهم المدينة تكافل أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 558,035 سهم وبنسبة 22 في المئة.

وبلغت قيمة شراء العمانيين 223,261 ألف ريال وبنسبة 54 في المئة من إجمالي المشتريات، وبلغ شراء الخليجيين 168,040 ألف ريال وبنسبة 41 في المئة. وبلغ شراء العرب 5,000 ريال وبنسبة 1.22 في المئة. فيما بلغ شراء الأجانب 12,527 ريال وبنسبة 3 في المئة. أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العمانيين 296,534 ريال وبنسبة 72 في المئة من إجمالي المبيعات، وبلغ بيع الخليجيين 36,115 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة، وبلغ بيع العرب 1,650 ألف ريال وبنسبة 0.40 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 74,530 ألف ريال وبنسبة 18 في المئة.