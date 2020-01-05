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بمشاركة أكثر من 70 صيدليا

مستشفى النهضة ينظم الملتقى العلمي للتعليم والأبحاث في مجال الصيدلة

الأحد 05 يناير 2020 06:51 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

نظَّم قسم الصيدلة والمخازن الطبية -التابع لمستشفى النهضة- وبالتعاون مع كلية الصيدلة بجامعة روبرت جوردون البريطانية، أمس الأحد، الملتقى العلمي للتعليم والأبحاث في مجال الصيدلة، بحضور الدكتور حمد الحارثي مدير مستشفى النهضة، وعدد من المسؤولين والكوادر الطبية والعاملين بالمستشفى؛ وذلك بقاعة المؤتمرات بالمستشفى.

 بدأ الملتقى بكلمة ألقاها الدكتور زهير بن صالح السلطي رئيس قسم الصيدلة والمخازن الطبية بمستشفى النهضة؛ رحب فيها بالحضور والمشاركين بالملتقى العلمي الذي ذكر أنه يتم تنظيمه لأول مرة، وتحدث بعدها عن أهمية اقامته، وعن الأبحاث الصيدلانية والتعليم الصيدلاني.

وقدَّم عدد من المشاركين بالملتقى مجموعة من المحاضرات العلمية؛ كان من بينها عن الأبحاث الصيدلانية والابتكار في التعليم الصيدلاني والأبحاث بالمملكة المتحدة، وعن شهادة الماجستير بالصيدلية الإكلينيكية من المنظور الدولي.  ويهدف الملتقى إلى تشجيع الأبحاث العلمية بالمجالين الصحي والصيدلاني، وعرض جانب من الأبحاث العلمية التي قام عدد من موظفي الوزارة بتنفيذها، وإلى مناقشة آلية تصميم برامج ماجستير للصيدلة الإكلينيكية التي تتناسب مع احتياجات ومتطلبات الشرق الأوسط، إضافة لاستعراض تجربة المملكة المتحدة في مجال دراسة الصيدلة، وعرض تجارب الطلاب في دراسة الصيدلة بالمملكة المتحدة وتجربتهم لها بعد مباشرتهم للعمل.

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