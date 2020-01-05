الأحد, 05 يناير 2020
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"البلديات الإقليمية" توقع طوابع بريدية للأفلاج المدرجة بالتراث العالمي

الأحد 05 يناير 2020 06:50 م بتوقيت مسقط

"البلديات الإقليمية" توقع طوابع بريدية للأفلاج المدرجة بالتراث العالمي

مسقط - الرؤية

رعى سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، صباح أمس، توقيع بطاقة الطوابع البريدية للأفلاج العُمانية المدرجة على قائمة سجل التراث العالمي؛ وهي: فلجا دارس والخطمين بولاية نزوى، وفلج الملكي بولاية إزكي، وفلج الميسر بولاية الرستاق، وفلج الجيلة بولاية صور، وبحضور عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان.

وتضمن حفل التوقيع عرضا مرئيا حول أفلاج سجل التراث العالمي في الطوابع البريدية.

وتُمثِّل الأفلاج العُمانية نموذجا تقليديا قديما لاستثمار المياه الجوفية؛ فقد قامت الوزارة بجهود حثيثة لحمايتها وإدارتها الإدارة المُثلى يما يُحقِّق الحفظ والصون للقيمة العالمية لهذه الأفلاج، ويأتي الحفل تزامنا مع تدشين بريد عُمان خمسة طوابع جديدة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2019

4 طوابع تفاعلية جديدة احتفاء بالتراث الموسيقى العماني الأصيل

المزيد

09 أبريل 2018

توقيع اتفاقية تدشين طوابع بريدية خاصة بين المتحف الوطني وبريد عمان

المزيد

10 ديسمبر 2018

طوابع بريدية وكتاب تذكاري في احتفال "شل عمان" بمسيرة 60 عامًا من التميز

المزيد

31 مايو 2016

"البلديات الإقليمية" توقع اتفاقية مشروع التراخيص البلدية والمائية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الشرطة تحتفل بذكرى "الخامس من يناير" وتخريج دورات من الضباط المرشحين

المحليات - شرطة

جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

توقيع اتفاقية "فودافون عمان" لبدء عمل المشغل الثالث

الاقتصاد - محلي

رئيس "جهاز الرقابة" يرفع إلى المقام السامي التقرير السنوي

الاقتصاد - محلي

بيان حول المنحة السامية لأسر الضمان الاجتماعي

المحليات - أخبار

السلطنة تصدر بيانا حول الأزمة الإيرانية الأمريكية الراهنة

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من ديوان البلاط السلطاني حول صحة جلالة السلطان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الإعلان عن أسعار الوقود في السلطنة لشهر يناير 2020

الاقتصاد - محلي

ترامب يشعل الحرب في الشرق الأوسط بقتل قاسم سليماني .. وخامنئي يهدد الأمريكيين بـ"انتقام ساحق"

دولي - أخبار

"اختلاسات التربية" ومقتل أسرة عمانية وحادث "مواصلات".. الأكثر قراءة على موقع الرؤية في 2019

المحليات - أخبار

من هو قاسم سليماني الذي قتلته القوات الأمريكية .. وفيديو جديد للحظة الاغتيال

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة