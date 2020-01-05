"البلديات الإقليمية" توقع طوابع بريدية للأفلاج المدرجة بالتراث العالمي

مسقط - الرؤية

رعى سعادة المهندس علي بن محمد العبري وكيل وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لشؤون موارد المياه، صباح أمس، توقيع بطاقة الطوابع البريدية للأفلاج العُمانية المدرجة على قائمة سجل التراث العالمي؛ وهي: فلجا دارس والخطمين بولاية نزوى، وفلج الملكي بولاية إزكي، وفلج الميسر بولاية الرستاق، وفلج الجيلة بولاية صور، وبحضور عبدالملك بن عبدالكريم البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة بريد عمان.

وتضمن حفل التوقيع عرضا مرئيا حول أفلاج سجل التراث العالمي في الطوابع البريدية.

وتُمثِّل الأفلاج العُمانية نموذجا تقليديا قديما لاستثمار المياه الجوفية؛ فقد قامت الوزارة بجهود حثيثة لحمايتها وإدارتها الإدارة المُثلى يما يُحقِّق الحفظ والصون للقيمة العالمية لهذه الأفلاج، ويأتي الحفل تزامنا مع تدشين بريد عُمان خمسة طوابع جديدة.