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شبابية السويق تناقش خطة أنشطتها لعام 2020

الأحد 05 يناير 2020 06:45 م بتوقيت مسقط

شبابية السويق تناقش خطة أنشطتها لعام 2020

 

 

الرؤية – السويق

 

ناقشت اللجنة الشبابية بنادي السويق، حصادها خلال العام المنقضي 2019 والفعاليات والبرامج التي نظمتها، بالإضافة لما تنوي إقامته خلال العام الجاري 2020 .

 وتطرق الاجتماع لمراجعة خطة عمل عام 2019 م وتقييم الأنشطة التي تم تنفيذها حيث انقسمت الأنشطة، والفعاليات بين خطة مرسومة من قبل إدارة اللجنة، ومعتمدة من إدارة النادي، وبين أنشطة ومُسابقات تقيمها وزارة الشؤون الرياضية وتعمل اللجنة على تنفيذها حسب ما هو مُخطط لها.

وناقش الاجتماع خطة عمل اللجنة لعام 2020م، وذلك بالاستفادة مما تقدَّم من أعمال وباستمرار تفعيل الطاقات الشبابية الخلّاقة التي يتمتع بها شباب السويق، فيما تمَّ تقسيم الأعمال وتوزيع الأدوار على فرق العمل التي ستنفذ هذه الأعمال.

 

 

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