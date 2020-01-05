بنك ظفار يحصد جائزة "أفضل الشركات أداءً" في السلطنة

مسقط – الرؤية

حصد بنك ظفار جائزة "أفضل الشركات أداءً في عمان" من "فوربس الشرق الأوسط"، وتسلّم الجائزة حسين بن علي اللواتي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالوكالة ببنك ظفار، خلال حفل عشاء أقيم تحت رعاية سعادة طلال بن سليمان الرحبي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص في السلطنة.

ويعد الحفل الذي نظمته شركة فوربس الشرق الأوسط الأول من نوعه الذي تنظمه الشركة في السلطنة، ومنحت خلاله جوائز لأفضل الشركات أداءً في السلطنة، والتي ساهمت في دفع عجلة النمو الاقتصادي للبلاد، واستندت معايير التقييم إلى البيانات المالية للشركات المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية، مع التركيز على عناصر مثل الأصول والإيرادات والأرباح وغيرها.

وقال حسين بن علي اللواتي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية بالوكالة ببنك ظفار: حرص بنك ظفار منذ انطلاق عملياته على إضفاء القيمة في كل ما يقوم به، وبغض النظر عن طبيعة السوق التنافسية إلا أننا وبفضل الرؤية الواضحة تمكننا من تحقيق الرؤية الاستراتيجية التي رسمناها، واليوم نفخر برؤية بنك ظفار ضمن أفضل الشركات أداء في السلطنة. وانتهز هذه الفرصة لأتقدّم بالشكر الجزيل إلى فوربس على هذه الجائزة التي سلطت الضوء على إنجازات الشركات الأفضل أداء والتي ساهمت في نمو الاقتصاد المحلي.

ويعمل بنك ظفار على تقديم تجربة مصرفية لا مثيل لها لزبائنه، من خلال المنتجات والخدمات وكذلك الحلول المصرفية المبتكرة، ومن أجل إثراء تجربة الزبائن الكرام تفتتح فروع بنك ظفار في كل من مطار مسقط الدولي، ومسقط جراند مول، ومسقط مول، وفلج القبائل، وصور سيتي سنتر وصلالة جاردنس مول لساعات أطول حتى التاسعة مساءً. ويمكن لزبائن بنك ظفار الحصول على الخدمات المالية عبر شبكة واسعة من الفروع وأجهزة الصراف الآلي والإيداع النقدي حول السلطنة إذ تضم الشبكة أكثر من 121 جهاز صراف آلي و56 جهاز إيداع و14 جهاز متعدد الاستخدام تعمل على مدار الساعة.

ويقدم بنك ظفار من خلال تطبيقه الحائز على عدد من الجوائز جملة من الخدمات الفورية التي تشمل، خدمة التحويل الفوري إلى أي مصرف آخر في السلطنة، وخدمة نقد بدون بطاقة، وخدمة تعبئة الرصيد لجميع مشغلي الهواتف النقالة في السلطنة، علاوةً على إمكانية زيادة سقف السحب اليومي إلى 5000 ريال عماني، فضلًا عن الخدمات الأخرى.