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ترجمة لرؤية "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم"

مذكرة تفاهم بين بنك مسقط و"أوريدو" لتطوير الحلول الرقمية للتسهيلات المصرفية

الأحد 05 يناير 2020 06:23 م بتوقيت مسقط

مذكرة تفاهم بين بنك مسقط و"أوريدو" لتطوير الحلول الرقمية للتسهيلات المصرفية

 

 

مسقط - الرؤية

 

وقّع بنك مسقط مذكرة تفاهم مع شركة أوريدو بهدف الاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية، وذلك في إطار جهود بنك مسقط لمواصلة تحقيق نجاحات وإنجازات في مجال تقديم الأعمال المصرفية للمؤسسات الحكومية وللشركات بشكل عام وتقديم الخدمات الإلكترونية بشكل خاص، ترجمة لرؤية بنك مسقط "نعمل لخدمتكم بشكل أفضل كل يوم".

ووقع المذكرة كل من عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي، الرئيس التنفيذي للوحدة المالية بشركة أوريدو، وطارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

وقال عبد الرزاق بن عبد الواحد البلوشي، الرئيس التنفيذي للوحدة المالية بشركة أوريدو إنّ مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز العلاقات المشتركة بين المؤسستين وستفتح آفاقا جديدة من التعاون القائم، كما ستيسر تبادل المعلومات والخبرات بين المؤسستين وتعزز مستوى الخدمة المقدمة للزبائن، ونأمل من خلال تحويل خدماتنا للنظام الرقمي تعزيز وتحسين مستوى رضا الزبائن.

ومن جانبه أعرب طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع شركة أوريدو من خلال توقيع مذكرة التفاهم التي توفر العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونيا، كما ستفتح آفاقا جديدة من التعاون في المستقبل، مشيرا إلى أنّ بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية، وقد حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال، ويسعى البنك دائما إلى طرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير الخدمات والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة.

وقدّم طارق بن عتيق بن عبد المعيد الشكر والتقدير للمسؤولين في الشركة على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يقدمها البنك، وكذلك الشكر إلى كافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك، مضيفا أنّ هذه الثقة مسؤولية تجعلنا دائما نخطط لطرح المبادرات والأفكار والمنتجات المبتكرة التي تسهم في تطوير كافة خدماتنا المصرفية، كما توفر الوقت والجهد على الزبائن، داعياً كافة المؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يقدمها البنك الكترونياً.

وبصفته الشريك المصرفي الموثوق به في السلطنة، يلتزم بنك مسقط بدعم مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لإحداث فارق في مجال الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المصرفية الإلكترونية وخلق بيئة أعمال ناجحة.  وتعد أوريدو من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات وتقدم خدماتها إلى مختلف القطاعات كما تسهم الحلول التي تقدمها أوريدو للشركات والمؤسسات الأخرى في تشجيعها على الانخراط في التطور التكنولوجي في كل القطاعات والمساهمة في تنمية اقتصاد السلطنة.

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