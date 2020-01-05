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تقنيات غير محدودة لمحبي "هواوي" في 2020

الأحد 05 يناير 2020 06:15 م بتوقيت مسقط

تقنيات غير محدودة لمحبي "هواوي" في 2020

 

مسقط - الرؤية

يتصدر هاتف هواوي HUAWEI P30 Pro الهواتف المميزة بتقنيات تصوير متطورة؛ إذ أنّه مزود بتشكيلة متكاملة من المزايا والعتاد ويتوفر بعدد من الألوان العصرية الأنيقة بما في ذلك اللون الأزرق المتموجMystic Blue والأرجواني Misty Lavender مما يقدم للمستخدمين مزيجاً فريداً بين المظهر الأنيق والأداء الاستثنائي.

ولا تقتصر مزايا الهاتف على ذلك فحسب، بل تشمل أيضاً كاميرا بتقنيات غير مسبوقة ذات أربعة عدسات. وقد ابتكرت هواوي هذه الكاميرا رباعية العدسات بحيث تضم عدسة بمستشعر الصورةHUAWEI SuperSpectrum Sensor وعدسة التقريب الفائق SuperZoom لترسي بذلك معاييراً جديدة في عالم التصوير في كل الظروف حيث أنها مقاومة للغبار والمياه.

وأطلقت هواوي للمستخدمين ساعة HUAWEI Watch GT 2 لتكون الفريق المثالي والأنيق عند ممارسة التمارين الرياضية. فقد ابتكرت هواوي هذه الساعة العصرية بمزيج فريد من المزايا العصرية لتقدم كل ما يحتاجه المستخدم.

ويمكنك مزامنة ساعة البلوتوث مع تطبيق HUAWEI Health للاحتفاظ بسجل كامل وتفصيلي عن عادات النوم، والوزن، وعدد السعرات المحروقة يومياً ومعدل ضربات القلب مع حلول مخصصة لكل منها.

وفي إطار اهتمامها بإثراء تجربة المستخدمين، أضافت هواوي ساعة HUAWEI WATCH GT 2 الأنيقة بقطر 42 ملم إلى قائمة ابتكاراتها لتتربع بها على قمة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء. وتم تجهيز هذه الساعة بجميع المزايا الموجودة في إصدارتها السابقة، لكنها جاءت لتنفرد بتصميمها الزجاجي الخالي من الحواف مما يمنحها مظهراً مفعم بالحيوية والأناقة.

كما أطلقت هواوي سماعة بلوتوث HUAWEI FreeBuds 3 لتكون الحل المثالي لهم. وتتميز السماعة بأنها مناسبة ومريحة للأذن ومزودة بتقنية إلغاء الضجيج لكي تمنح المستخدم تجربة رائعة خلال إجراء المكالمات وذلك نظراً لقيام هواوي بتزويدها برقاقة كيرين إيه1(Kirin A1) التي تضمن استقرار وسلاسة الاتصال وتوفر للمستخدمين تجربة مميزة.

 

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