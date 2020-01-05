ضبط أجهزة كهربائية مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية

مسقط- الرؤية

استمرارا للحملات التفتيشية التي تقوم بها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة للتأكد من مطابقة المنتجات المعروضة في السوق العماني للمواصفات القياسية وحرصا من الوزارة على وجود منتجات آمنة، ضبطت الوزارة عددا من الأجهزة الكهربائية المستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة من خلال سحب عينات من هذه المنتجات وفحصها بمختبرات الوزارة .

وقال خميس بن عبدالرحمن الفارسي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة إن الأجهزة الكهربائية التي تم ضبطها، والتي أظهرت الفحوصات بأنها مخالفة في عدم تطابق قيمة السعة الفعلية مع القيمة المدونة على عبوة المنتج وعدم التطابق في الاختبار والفحص الظاهري والتي قد تسبب حوادث تؤثر على صحة وسلامة المستهلك، وقد تم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لسحب جميع هذه المنتجات من الأسواق، واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها.

ودعا الفارسي التجار والموردين بالتوجه إلى الاستيراد المباشر للمنتجات من دول المنشأ، حيث أن السلطنة تمتلك المقومات والامكانيات من موانئ ومطارات والتي تعتبر حافزاً للمؤسسات والشركات بالاستيراد المباشر من أي بلد كان دون الحاجة لوسطاء تجاريين، وأكد بأن الوزارة ماضية في إجراءات الرقابة على المواصفات والمقاييس وجودة المنتجات وتطابقها مع المنشأ بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى المختصة.

وأضاف مدير عام المواصفات والمقاييس أن الوزارة تتابع الاستيراد المباشر من المصدر في قطاع المكيفات من خلال إصدار بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات، حيث قامت الوزارة مؤخرا بتطبيق بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بتاريخ 25/7/2019م وقد بلغت عدد البطاقات التي تم إصدارها عبر المنصة الإلكترونية لإصدار بطاقات كفاءة الطاقة (373) بطاقة حتى تاريخ 5/1/2020م، والتي ساهمت في زيادة الاستيراد المباشر من المصنع، وزيادة الرقابة على المنتجات من خلال التطبيق المتكامل لمتطلبات السلامة ومتطلبات بطاقة كفاءة الطاقة للمكيفات بما يضمن توفير مستويات عالية لسلامة المستهلكين والبيئة، وكذلك تسريع وقت الفسح الجمركي للمنتجات المطابقة وتجنب رفض الشحنات وتوفير التكلفة عبر فحص هذه المنتجات من قبل جهات مطابقة عالمية قبل دخولها للسلطنة. وأوضح بأنه سيتم تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة على بقية الأجهزة الكهربائية خلال الفترة القادمة.

وأوضح الفارسي أن الوزارة قامت مؤخراً بالتعاون مع خبرات دولية بإنشاء نظام المطابقة العماني والذي يتم من خلاله تسجيل الجهات المانحة لشهادات المطابقة، حيث أن هذه الجهات تقوم بفحص المنتجات في بلد التصنيع قبل استيرادها للسلطنة وإصدار شهادات تبين مطابقتها للمواصفات العمانية ولوائح السلامة، والذي من شأنه تعزيز وزيادة الاستيراد المباشر من مصدرها والحصول على منتجات آمنة.

وتهيب الوزارة المؤسسات والشركات المستوردة للأجهزة الكهربائية بالتأكد قبل استيراد هذه الأجهزة من مطابقتها للمواصفات القياسية المعمول بها في السلطنة، حيث أن الوزارة ماضية في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المؤسسات والشركات المخالفة.

يشار إلى أن اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد حددت 13 فئة من الأجهزة والمعدات الكهربائية والتي يجب أن يتواجد بها الرمز الخليجي لتتبع المطابقة والمتمثلة في مراوح الهواء الكهربائية المنزلية، والثلاجات والمجمدات وغيرها من معدات التبريد أو التجميد تصل إلى 30 قدم مكعب (850 لترا) والغسالات ومجففات الملابس، وكذلك المطاحن وخلاطات المأكولات، وعصارات الفواكه والخضار، وأجهزة تحميص الخبز المنزلية، وأجهزة حرارية كهربائية منزلية لتصفيف الشعر أو لتجفيف الأيادي، وأجهزة التدفئة الكهربائية المنزلية وأفران الميكروويف أفران كهربائية أخرى، أفران طبخ ومواقد (بما فيها مسطحات الطبخ) وغلايات وشوايات ومحمصات منزلية بالإضافة إلى سخانات المياه الكهربائية المنزلية الفورية والمجمعة (التخزينية) والحرارية الغاطسة بسعة 200 لتر أو أقل والكوايات الكهربائية المنزلية، والمقابس، ومنافذ المقابس، والوصلات الكهربائية والشواحن المنزلية ومكيفات الهواء .