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أحداث فلكية مميزة في 2020 .. وكسوف حلقي بسماء السلطنة يونيو المقبل

الأحد 05 يناير 2020 05:47 م بتوقيت مسقط

أحداث فلكية مميزة في 2020 .. وكسوف حلقي بسماء السلطنة يونيو المقبل

 

يشهد سكان الكرة الأرضية أحداث فلكية مميزة خلال العام 2020، أهمها ثلاثة أخسفة للقمر وكسوفان للشمس إضافة إلى عدة زخات للشهب، واقتران مميز في 21 ديسمبر المقبل بين كوكبي المشتري وزحل.

وسيكون كسوف الشمس الأول يوم 21 يونيو المقبل، وهو كسوف حلقي، وسيشاهد من السلطنة واليمن وأجزاء بسيطة من السعودية، في حين سيشاهد الكسوف جزئياً من باقي الدول العربية، وبالنسبة للمناطق التي ستشاهد الكسوف حلقياً فهي عبارة عن شريط ضيق يبدأ من غرب اليمن مروراً بجنوب صنعاء، ثم يدخل الربع الخالي في السعودية في منطقة نائية يصعب الوصول إليها، ثم يدخل السلطنة.

أما خسوفات القمر، فالخسوف الأول هو خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 10 يناير الجاري، وسيخسف من القمر ما نسبته 90% من قرصه، والخسوف الثاني هو خسوف شبه ظل جزئي أيضاً، وسيحدث يوم 5 يونيو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 58% من قرصه. أما الثالث فهو أيضاً خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 5 يوليو المقبل، وسيخسف من القمر ما نسبته 37% من قرصه.

ومن ضمن الأحداث الفلكية المميزة عام 2020 هو اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل يوم الإثنين 21 ديسمبر المقبل، والاقتران بشكل مبسط هو وقوع جرمين بالقرب من بعضهما البعض كما يرى ظاهرياً من الأرض ويحدث اقتران المشتري مع زحل كل 20 سنة تقريباً، ويمكن النظر إليهما إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس بنحو نصف ساعة، حيث يرى جرمان لامعان شبه متلاصقين، الألمع هو كوكب المشتري والآخر هو كوكب زحل.

 

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