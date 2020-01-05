جلالة السلطان ينعم بميداليتي الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار الضباط

مسقط - الرؤية

تفضَّل حَضْرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه- فأنعم بميداليتيْ الثناء السلطاني والخدمة الممتازة على عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية.

وقلَّد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء الميداليات في الاحتفال الذي أقيم بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، بمناسبة الخامس من يناير يوم شرطة عمان السلطانية، كما قلَّد معالي الشيخ الفضل بن محمد الحارثي أمين عام مجلس الوزراء، ميدالية الكفاءة لعدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية، وكرّم عدداً آخر ممن قضوا فترة طويلة في الخدمة.

وهنأ معالي الشيخ أمين عام مجلس الوزراء الضباط بهذا الإنعام، مشيراً إلى أنه يأتي حرصاً من جلالته -حفظه الله- على تثمين الجهود المتواصلة لأبنائه منتسبي شرطة عمان السلطانية لرفعة هذا الوطن العزيز، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى -حفظه الله ورعاه.