توقيع اتفاقية "فودافون عمان" لبدء عمل المشغل الثالث

صلالة- العمانية

تم اليوم بمنتجع البليد صلالة انانتارا توقيع الاتفاقية الرئيسية بين الشركة العمانية للأبراج وشركة اتصالات المستقبل "فودافون عمان" لاستغلال البنية الأساسية لأبراج الاتصالات غير النشطة وذلك تحت رعاية معالي المهندسة عزة بنت سليمان الإسماعيلية وزيرة التقنية والاتصالات.

حضر توقيع الاتفاقية معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي وزير الدولة ومحافظ ظفار وسعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. وتنص الاتفاقية على قيام الشركة العمانية للأبراج بتوفير أبراج الاتصالات لشبكات الهاتف المتنقل العالمي لفودافون عمان وذلك بالتوازي مع خطط نشر شبكة الهاتف المتنقل العالمي لشركة اتصالات المستقبل والتي من المزمع دخولها السوق المحلي خلال النصف الثاني من هذا العام.

وتمت الموافقة على ادخال المشغل الثالث للسوق المحلي لزيادة التنافس وتوفير بيئة ذات جودة عالية في قطاع الاتصالات بما يتواءم والطلب المتزايد على خدمات الاتصالات المتنقلة خاصة مع الاستعدادات لإدخال تقنية الجيل الخامس وانترنت الأشياء.

تجدر الاشارة الى ان الشركة العمانية للأبراج أنشئت من قبل الحكومة في مطلع عام 2018 بشراكة استراتيجية مع أحد بيوت الخبرة العالمية لبناء وإدارة وصيانة وتأجير أبراج الاتصالات لمختلف مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخصين في السلطنة وكذلك لمختلف المؤسسات والهيئات الحكومية المعنية بتوفير الاتصالات اللاسلكية في السلطنة.

وقع الاتفاقية عن شركة اتصالات المستقبل (فودافون عمان) السيد حمد بن أحمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة الشركة بينما وقعها نيابة عن الشركة العمانية للأبراج المهندس ماجد بن عامر الخروصي المدير التنفيذي للشركة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار سعي الحكومة المتواصل ممثلة في وزارة التقنية والاتصالات وهيئة تنظيم الاتصالات للنهوض بقطاع الاتصالات المتنامي الذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.