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تعرف على مكاسب السعودية من موسم الرياض

الأحد 05 يناير 2020 01:14 م بتوقيت مسقط

تعرف على مكاسب السعودية من موسم الرياض

الرياض - الوكالات

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أن موسم الرياض استقطب 11.4 مليون زائر، وأن الدخل المباشر من فعالياته تجاوز المليار ريال.

وقال آل الشيخ، إن موسم الرياض وفر 34.7 ألف وظيفة مباشرة، و17.3 ألف وظيفة غير مباشرة.

وشهد موسم الرياض نشاطا ترفيهيا كبيرا وفعاليات ثقافية ورياضية وفنية ومسرحيات ومهرجانات استهدفت مختلف شرائح المجتمع، التي من المتوقع أن تشهد تزايد عدد الزوار للموسم خلال الفترة المتبقية نظرا لما تشهده من فعاليات كبيرة في مختلف المناطق.

وتتنوع فعاليات موسم الرياض بين الحفلات الجماهيرية والعروض الحماسية والحياة البرية والمطاعم والمقاهي والماركات العالمية، إضافة إلى عروض السيارات والمزادات والألعاب والحفلات الشرقية والأجنبية والتراث والفن.

وانطلقت فعاليات موسم الرياض الجمعة 11 أكتوبر، وتستمر حتى نهاية يناير 2020.

وتأتي هذه الفعاليات الترفيهية ضمن باقة من النشاطات الجديدة التي اعتمدتها السعودية ضمن رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل في المملكة، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر أساسي ووحيد للدخل.

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