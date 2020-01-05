قرارً ديواني بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي

الرؤية – محمد قنات

اصدر معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم قراراً رقم 31/2019بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي ويضم المجلس كل من سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي رئيسا ، وعضوية الدكتورة ثويبة بنت احمد بن عيسى البروانية ، الدكتور سليمان بن محمد بن سليمان البلوشي ، الدكتور احمد بن سليمان بن فاضل الحراصي ، الدكتورة ريما بنت منصور الزدجالية ، الكتور حمد بن هاشم الذهب ، الدكتور عمار بن محمد بن سالم الجعيلي ، الدكتور احمد بن سالم بن عبد الله العبري ، والرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي عضواً ومقرراً .

وأشار القرار الذي نشر في اليوم بالجريدة الرسمية أن للمجلس الاختصاص الاستعانة بمن يراه مناسبا على ان يسري العمل بهذا القرار منذ تاريخ صدوره في 31 ديسمبر الماضي.

وجاء القرار استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم 54/2010 بإنشاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وإلى المرسوم السلطاني رقم 48/2012 بإنشاء مجلس التعليم واعتماد نظامه.